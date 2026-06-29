【「レモン牛乳」共同企画商品】 6月30日 発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」との共同企画商品を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで6月30日より順次発売する。

今回は、ミッキーマウスとミニーマウス、チップ＆デール、ペリーをデザインした、ポーチや巾着、ぬいぐるみケース入りのお菓子を展開。レモン風味のグミやクッキー、ラムネなど、暑い季節にぴったりな爽やかな味わいの商品がラインナップされている。なお、一部商品は、ディズニーストア店舗でのみ販売される。

レモングミ

価格：2,700円

ミッキーとミニーがデザインされた、レモン牛乳パック型のカラビナ付きのポーチに、酸味の効いたレモン風味のさっぱりグミが入っている。キャラクターのイラストも緑や黄色になっているのが、この共同企画ならではのユニークなポイント。

プリントクッキーレモン

価格：1,700円

ミッキーとミニーをデザインした巾着に、レモン牛乳風味のクッキーが入った商品。クッキー1枚1枚にキャラクターの顔がプリントされている。

レモン型チョコインクッキー

価格：3,400円

飛び出すような立体モチーフがキュートなチップ＆デールをデザインした巾着に、レモンの形のクッキーが入った商品。チップ＆デールがレモンデザインの帽子をかぶった特別デザインを採用。クッキーは、レモン牛乳風味の生地の中にホワイトチョコレートソースが入っている。

レモンラムネ

価格：2,800円

ペリーのぬいぐるみケース入りのレモン風味のさっぱりラムネ。レモンデザインのポシェットの中にペリーがプリントされたラムネが入ってい。 ポシェットはペリーから取り外し可能で、ポーチとして使用できる。

レモンもち

価格：500円

ミッキーとミニーのパッケージに、レモン牛乳風味の一口サイズのおもちが入った商品。個包装にもキャラクターデザインが施してあり、シェアすることもできる。

※レモンもちは夏季期間中、ディズニーストア店舗でのみ販売します。

(C) Disney