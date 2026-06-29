菅原圭の新曲「孔雀」が、7月4日(土)23時30分より放送開始となるTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールのエンディングテーマに決定した。

「孔雀」は『黄泉のツガイ』第2クールのオープニングテーマを務める音田雅則による書き下ろし曲となっており、オープニングテーマ・「back shot」の菅原圭によるカバーと共に、7月5日(日)より2曲同時配信リリースされる。発表にあわせ、楽曲タイトルの”孔雀”をモチーフに神秘的に描かれた配信ジャケットも公開となった。

▲「孔雀」配信ジャケット

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

放送に先駆け、本日、第2クールのキービジュアルとオープニングテーマ入りのメインPVも公開されている。エンディングテーマ「孔雀」の音源は来週の放送をもって解禁されるとのことだ。また、新曲「孔雀」について菅原圭からのコメントも到着した。

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■菅原圭 コメント

エゴなのか、愛なのか。

そんなことはもうどうでもいい。

揺らぎ続ける不確かな希望を祈らずにはいられない。

ただ、あなたに生きていてほしい。

そんな、複雑でそれでいてひたすらまっすぐな執念を込めて歌いました。

お話を頂く前から私自身ずっと追っていた大好きな作品だったので、

音田さんから届いたお手紙を読んで、楽曲を聴いて、勝手に「黄泉のツガイ」談義をしているような気持ちでレコーディングさせてもらいました。本当に楽しかったです！

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■菅原圭 「孔雀」

2026年7月5日(日)配信スタート

Pre-Add/Pre-Save：https://keisugawara.lnk.to/suavlI

TVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールエンディングテーマ 作詞作曲：音田雅則

編曲： Naoki Itai, Hayato Yamamoto

■TVアニメ『黄泉のツガイ』第2クール

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて

7月4日（土）23時30分より 第2クール放送！ ■イントロダクション

スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！

「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化決定！ 国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、

月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する本作が、

待望のTVアニメ化決定！ 謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。 ■スタッフ

原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平・小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：張盈穎

3DCG監督：佐々木瑞生

編集：郄橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム ■キャスト

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

左：本田貴子

右：小山力也

田寺リュウ：中村悠一

段野ハナ：島袋美由利

ガブちゃん：久野美咲

影森アスマ：石田彰

影森ジン：諏訪部順一

与謝野イワン：三木眞一郎 ■主題歌

第2クールオープニングテーマ：音田雅則「back shot」

第2クールエンディングテーマ：菅原圭「孔雀」 ■原作情報

既刊第1巻〜第12巻：発売中

最新13巻：7/10(金)発売！

原作公式X：https://x.com/TSUGAI_GANGAN @TSUGAI_GANGAN

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX ■放送情報

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、7月4日(土)23時30分より第2クール放送開始！ ■関連サイト

TVアニメ公式サイト：https://yominotsugai.com

TVアニメ公式X：https://x.com/tsugai_official @tsugai_official

TVアニメ公式TikTok：@tsugai_official

ハッシュタグ：#黄泉のツガイ #ヨミツガ