女優・奥山佳恵が26日、自身のインスタグラムを更新。飾り付けが施された自転車の写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】インパクトたっぷり ワンアンドオンリーな赤いママチャリ

奥山は「マイ自転車に、ついに 七夕飾りがついたYO！」と記し、赤いママチャリを押しながら笑顔で振り向くショットを公開した。「まあまあ大きい吹き流し。 シャラシャラ言います笑」と続けたが、吹き流しは前かごよりも明らかに長い。バックミラーに加え、ハンドルの付け根にはパイナップル型のケースもつけられており、なかなかの装飾ぶりだ。



それだけではない。「前カゴの前には、あの！ とび太くん。 とびだし注意！ とびだしてくる 佳恵に注意って意味だYO！」と写真とともに、前かごの正面には滋賀県の名物となった「飛び出し坊や」のキャラクターまで搭載していることを明かす。「見かけたら笑ってねー」と茶目っ気たっぷりにつづった。



目立つこと間違いないが、見ているだけで楽しくなるのも確か。ほっこりする投稿に、ファンからは「そうきたか」「最高ー」「とびたくんかわいい!!」「滋賀県から湘南へようこそ」「もう佳恵ちゃんごと夏の風物詩だね」といったコメントが寄せられていた。



奥山は1990年に映画「喜多郎の十五少女漂流記」のオーディションでグランプリを獲得。92年にデビューし、ドラマやバラエティなどでも活躍。2002年に長男を、11年に次男を出産。次男がダウン症であることを公表している。



（よろず～ニュース編集部）