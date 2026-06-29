ファン必見のぷちアクスタ！ 2026年6月発売「名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド」全7種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ブシロードの「名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ブシロードから2026年6月に発売される「名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド」（税込300円）。全7種のラインアップとなっています。
名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド
▼メーカー
ブシロード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全7種
・江戸川コナンA
・江戸川コナンB
・江戸川コナンC
・江戸川コナンD
・江戸川コナンE
・江戸川コナンF
・工藤優作＆工藤有希子※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド」が見逃せない！
ブシロードから2026年6月に発売される「名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド」（税込300円）。全7種のラインアップとなっています。
コナンが勢揃いしたファン必見のぷちアクスタ！TVアニメ「名探偵コナン」より、コナンがいっぱいのぷちアクリルスタンドが登場です。サイズは約55mmと、手軽にデスクや棚などに飾りやすいサイズ感が魅力。ラインナップには様々な姿の江戸川コナンがAからFまで6種類も用意されているほか、工藤優作＆工藤有希子のペアも含まれたファン必見のアイテムとなっています。
詳細情報▼商品名
名探偵コナン コナンがいっぱい ぷちアクリルスタンド
▼メーカー
ブシロード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全7種
・江戸川コナンA
・江戸川コナンB
・江戸川コナンC
・江戸川コナンD
・江戸川コナンE
・江戸川コナンF
・工藤優作＆工藤有希子※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)