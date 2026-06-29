中学生の部を制した金子心（左）と高校生の部優勝の境美玲（大会提供）

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丸山茂樹が代表理事を務める一般財団法人『丸山茂樹ジュニアファンデーション』は28日、第36回「丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」（ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース）を開催した。

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27日に行われる予定だった男子の部は、悪天候の影響で中止。中学・高校女子の部のみ行われた。18ホールストロークプレーの結果、高校生は境美玲（埼玉栄高1年）、中学生は金子心（目黒南中2年）が制した。境は「69ストロークは満足ですが、前半からもっとエンジンがかかってくれればもっと良かったな、と思います。今後は関東大会や関東ジュニアゴルフ選手権に出場するので、優勝目指して頑張ります」とさらなる活躍を誓った。金子は「セカンドショットでリカバリーする事ができ、バーディが獲れたのが良かった。雨の中でのプレーは苦手ですが、安定してパーオンができていました。次回の大会でも優勝を目指します」と連覇に向けて意気込んだ。
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