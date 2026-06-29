【W杯2026】いざブラジル戦へ「最高の景色を見せてくれ」 JI BLUE、矢部浩之ら6万人超が声援送る動画公開
JFAの公式YouTubeが、29日に更新。日本時間同日深夜に行われる、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表へ「サッカー日本代表 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメントへ「最高の景色を見せてくれ」」とエールを送る3分38秒の動画を公開した。
【動画】いざブラジル戦へ「最高の景色を見せてくれ」 6万人超が声援送る
動画の概要欄では「サッカー日本代表ベスト32進出、決勝トーナメントへ 日本のサッカーを愛する、すべての人へ。いまこそ、選手たちの背中に力を届けるとき。僕らの声は、ピッチに吹く追い風になる。ともに闘おう。ともに信じよう。必ず、最高の景色が待ってる。見せてくれ、ニッポン！」との文言が。
総勢6万2903人の声援が寄せられ、荒木友輔審判員（FIFAワールドカップ2026 担当審判員）、井原正巳（1998 FIFAワールドカップ日本代表 キャプテン）、上里琢文選手（ビーチサッカー日本代表）、FC浦和シニア60、SAMURAI BLUE サポーター、JI BLUEメンバー、JFAアカデミー福島 U-13男子／U13〜15女子、ジョン・カビラ、千葉悠高（株式会社オフィスショウ グランドキーパー）、デフサッカー女子日本代表選手（高木桜花選手（※高＝はしごだか）、國島佳純選手）、なでしこジャパン（大熊茜選手、伊東珠梨選手、長野風花選手、谷川萌々子選手、宮澤ひなた選手、千葉玲海菜選手、清水梨紗選手）、なでしこジャパンOG（2011FIFA女子ワールドカップ優勝メンバー 澤穂希、宮間あや、阪口夢穂）、矢部浩之（ナインティナイン）という豪華な布陣となっている。
【動画】いざブラジル戦へ「最高の景色を見せてくれ」 6万人超が声援送る
動画の概要欄では「サッカー日本代表ベスト32進出、決勝トーナメントへ 日本のサッカーを愛する、すべての人へ。いまこそ、選手たちの背中に力を届けるとき。僕らの声は、ピッチに吹く追い風になる。ともに闘おう。ともに信じよう。必ず、最高の景色が待ってる。見せてくれ、ニッポン！」との文言が。