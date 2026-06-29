男性8人組「ALPHA DRIVE ONE」が26〜28日、横浜のぴあアリーナMMで単独公演を開催した。

韓国・仁川、中国・香港と、3つの地域を巡る初のファンコンツアー「STAR ROAD」の日本公演。全公演ソールドアウトを記録し、3日間で延べ約2万5000人を動員した。

最新曲「OMG！」をはじめ、韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」などを披露したほか、トークやゲームコーナーを通じてファンとの交流も展開。さらに終盤には、メンバー全員が作詞に参加した未公開曲「WELCOME home」も披露されるなど、会場は終始大きな盛り上がりを見せた。

熱い声援を受け、ARNOは「未熟な僕たちにも応援してくれて感動しています。これからもトップを目指して頑張ります」と感激。LEOは「日本で初めてファンコンサートができて本当にうれしかったです。夢のような気持ちにしてくれてありがとうございま

す。ずっと末永く会いましょうね」とファンに感謝を伝え、XINLONGは「これからもステキな姿、頑張っている姿を見せます。すぐに戻ってきますよ！」と宣言した。

ALLYZ（ファンの総称）とともに未知なる道へ進んでいく「ロードトリップ」というコンセプト通り、楽曲ごとにさまざまな景色を描き出しながら、ALLYZと旅した2時間のライブ。圧巻のパフォーマンスで魅せるかっこよさ、自然体のトークで見せるかわいらしさ、そしてふとした瞬間に漂う大人っぽさ。そのすべてを惜しみなく届けながら、ALLYZとの距離をさらに縮めた時間となった。最後はSANGWONが「僕たちの夢をみてね？わかった？」と、甘い言葉でALLYZを見送った。