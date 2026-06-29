ホーネッツとサンズでブリッジズ、オニール、アレンと指名権が絡んだトレードが合意

6月29日（現地時間28日）。シャーロット・ホーネッツとフェニックス・サンズの2チーム間で、トレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。トレードの詳細は下記のとおり。

◆■ホーネッツとサンズのトレード詳細

・ホーネッツ獲得



グレイソン・アレン





ロイス・オニール2033年のドラフト1巡目指名権

・サンズ獲得



マイルズ・ブリッジズ



2029年のドラフト1巡目指名権



2027年のドラフト2巡目指名権

ホーネッツは、ミネソタ・ティンバーウルブズへ先発ポイントガードのラメロ・ボールを放出したことに続き、先発パワーフォワード（PF）を務めてきたブリッジズも手放すことに。

今シーズン、77試合の出場で平均17.1得点5.8リバウンド3.2アシストを残した28歳のフォワード（201センチ102キロ）は、サンズで先発PFへ入る見込み。2026－27シーズン終了後に制限なしFA（フリーエージェント）となる。

一方のサンズは、今シーズンにローテーション入りした2選手が退団。30歳のアレンは2027－28シーズンの契約がプレーヤーオプション、33歳のオニールは残り2シーズンの契約期間となっている。

今シーズンのアレンは、51試合の出場でキャリアハイの平均16.5得点3.8アシスト1.4スティールに3.0リバウンドを記録。オニールは78試合へ出場して平均9.8得点4.8リバウンド2.7アシスト1.1スティール、3ポイントシュート成功率40.8パーセント（平均2.7本成功）を残した。