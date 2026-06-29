SixTONESコント番組『ワロタ！』シーズン2配信決定！「SixTONESらしく全力で挑んでいます」（ジェシー）

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2025年にPrime Videoで配信され、好評を博したSixTONESのコント番組『ワロタ！』のシーズン2配信が決定した。

■豪華なゲストを迎え、SixTONESが様々なコントに体当たりで挑戦する番組

番組は『ワロタ！SEASON2』として、7月29日から毎週水曜0時に2エピソードずつ、全8エピソードの配信を予定。シーズン1に引き続きPrime Videoで独占配信される（国内）。

『ワロタ！』は、毎話豪華な俳優・芸人、新進気鋭のクリエイターをゲストに迎え、SixTONESがあらゆる脚本・演出でシチュエーションコントやシリーズコント、ショートコント等…様々なコントに体当たりで挑戦する番組。

『ワロタ！SEASON2』では、シーズン1のコントの続編はもちろん、シーズン2からのあらたなコントも加えて、さらにパワーアップしたコントの数々にSixTONESが全力で挑んでいる。

そしてこのたび、シーズン2の初回収録を終えたメンバー6人からコメントが到着した。

■SixTONES メンバーコメント

■ジェシー

シーズン2、ありがとうございます!! 前回はたくさんの方から反響をいただいて、「面白かったよ」と言ってもらえる機会も多かったので、またこうして「ワロタ！」をお届けできることが本当に嬉しいです。今回は前回以上にパワーアップしていますし、新しいコントもたくさんあります。豪華なゲストの皆さんと一緒に、SixTONESらしく全力で挑んでいますので、ぜひそこにも注目していただけたらと思います。観ている皆さんにも思い切り笑ってもらえたら嬉しいですし、観終わったらぜひ一言お願いします。せーの……「ワロタ！」～～!!!



■京本 大我

シーズン2が決まってすごく嬉しいです。SixTONESの6人でコントという形でお芝居ができる機会はなかなかありませんし、今回もゲストの皆さんとご一緒できて、とても楽しく収録しています。前回を経験したことでリズムもつかめていますし、いい意味で慣れた部分と、さらにこだわれる部分の両方があると感じています。僕たち自身もたくさん意見を出しながら、より丁寧に作品づくりができていると思うので、そのパワーアップした部分を感じていただけたら嬉しいです。たくさん笑って、嫌なことを忘れて、「次の日も頑張ろう！」と思ってもらえるような番組になっていたらいいなと思いますので、ぜひ気楽に気軽に楽しんでご覧ください。

■松村 北斗

シーズン1から引き継がれているコントもあれば、前回やろうとして寝かせていたコントもあって。時間をかけたことで熟した部分と、まだまだ新鮮にできる部分と両方を感じられるシーズン2になっていると思います。僕たち6人だけでなく、ゲストの皆さんともたくさんコントができていて、作品としての世界も少しずつ広がっている感覚があります。前回よりもさらに思い切った挑戦ができていますし、皆さんに笑って楽しんでいただける手応えもあります。観終わったあとに「面白かったな」と思っていただけるようなコントがたくさん詰まっていますので、ぜひ全てのコントを楽しんでご覧いただけたら嬉しいです！

■高地 優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）

またSixTONESの面白い一面を皆さんにお届けできることを嬉しく思っています。シーズン1の時から「また観たいな」と思うコントもたくさんありましたし、続きが気になるものもあったので、こうしてシーズン2ができて本当に良かったです。前回は探り探りだった部分もありましたが、今回は僕たち自身も番組の空気感をつかめているので、よりのびのびとコントに向き合えていると思います。この規模感で本格的なセットを使いながらコントができるのもすごく贅沢なことだと感じています。皆さんにたくさん笑っていただけるよう、SixTONESが全身全霊で挑んでいますので、ぜひ楽しみにしていてください。辛いことも、「ワロタ！」を観て一緒に笑って乗り越えていきましょう！

■森本 慎太郎

シンプルに、シーズン2ができることがすごく嬉しいです。前回の「ワロタ！」でコントの楽しさを改めて感じたので、今回もまた新しい笑いを届けられるように、楽しみながら撮影に挑んでいます。前回を経て「もっとこうしたい」という欲も出てきたので、自分たちなりにできる全てを注ぎ込みました。皆さんの日常が少しでも笑顔溢れる時間になるよう、SixTONESが全力でコントに取り組んでいるので、ぜひ楽しみながらご覧ください！

■田中 樹

シーズン1の配信開始から時間が経った今でも、「『ワロタ！』面白かったよ」と周囲の方から声をかけていただくことがあって、この1年でじわじわと番組の輪が広がっているのを感じていました。そんな中でシーズン2をお届けできることを本当に嬉しく思っています。収録は相変わらず大変なのですが（笑）。一発撮りならではの緊張感や、その場で生まれるアドリブの面白さはこの番組ならではだと思います。今回は前回から引き継がれたキャラクターやコントもあって、シーズン1をご覧いただいた方には、より楽しんでもらえる内容になっていますし、初めて観る方にも思い切り笑っていただけると思います。現場で起こる予想外の出来事も含めて、ぜひ直感で楽しんでいただけたら嬉しいです！

■番組情報

Prime Video『ワロタ！SEASON2』

07/29（水）0:00配信スタート

※毎週水曜0時更新、毎週2エピソードずつ 全8エピソード配信予定

エピソード数：全8エピソード ※予定

出演：SixTONES／各話ゲスト

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『ワロタ！』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/warota

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/42