サッカーJ3＝レノファ山口の選手たちがシーズン開幕を前にきのう（28日）山口市でパレードをしました。



山口市の中心商店街で開かれた開幕応援パレード。



レノファ山口の選手およそ30人が参加し、集まった5000人にサイン入りカードなどを配って歩きました。



パレードはシーズン開幕を前に選手とサポーターの士気を高めようというものです。





去年、J3に降格したレノファ山口、今シーズンは新たに9人の選手が加入しJ2への最短復帰に挑みます。ファンもJ3リーグ優勝、そしてJ2昇格に大きな期待を寄せています。（サポーター）「喜岡選手からサイン入りのカードをもらいました選手と関われる機会がレノファにはたくさんあると思うのでうれしい」「わくわくしかない！選手も気合い入っている表情していたのでシーズン初っ端からぶっ飛ばしてもらってぶっちぎりでJ3優勝・J2昇格応援していきたい」（小林成豪選手の子ども）「（パパのどこがカッコいい？）走ってるところ。パパ頑張れー！」レノファ山口は8月上旬アウェイで長野パルセイロとの開幕戦を迎えます。選手らは来月（7月）5日から鹿児島でキャンプを行いJ3リーグ開幕に向けて調整することになっています。