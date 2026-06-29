5人組ダンス＆ボーカルグループのDa-iCEが“高ぶったこと”を明かした。

【映像】2週間ぶりに再会したDa-iCE（乾杯する様子も）

30日から全国で放送されるキリン「のどごし＜生＞」の新テレビCM「すっごく爽快」篇に、Da-iCEの5人が出演。CMでは、青空の下で爽快に乾杯をする様子が描かれている。

インタビューでは、CMのコンセプトにちなみ、最近気持ちが高ぶった瞬間について明かした。

工藤大輝（39）「久々に5人で会った。2週間ぶりくらい。それだけで少しわくわくした。5人そろうじゃんみたいな」

和田颯（32）「久々だとそうなりますよね。話すことが多い」

花村想太（35）「ライブがありますけど、MCが長くなりそうだね」

大野雄大（37）「喋りすぎちゃうのきつー」

また、「過去最高に気持ちが高ぶった乾杯」については笑いを交えながら次のように話した。

花村「武道館前の5人だけの食事会」

岩岡徹（39）「最初で最後の」

工藤「今後はあるかもしれないじゃん」

花村「初めての武道館公演の前に、『最後に集まって乾杯しようぜ』と乾杯したのが過去一熱い感じがする」

（『ABEMA Morning』より）