「横顔人間国宝！」谷まりあ、“パン休憩”姿に「やばぁ ビジュ良すぎて滅」「横顔の完成度高さ」反響
モデルでタレントの谷まりあさんは6月28日、自身のInstagramを更新。パンを片手にルイ・ヴィトンのアイテムを合わせたコーデを公開しました。
【写真】谷まりあがパン片手にヴィトンコーデ
コメントでは「メガネ姿も可愛い」「ほんとかわいいすぎる！」「パン食べるのにバッグを置かないとは‥さすがです」「横顔の完成度高さ」「やばぁ ビジュ良すぎて滅」「横顔人間国宝！！美しすぎますよ！！」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】谷まりあがパン片手にヴィトンコーデ
「ほんとかわいいすぎる！」谷さんは「パン休憩 車停めて撮った写真です」とつづり、写真を8枚載せています。くすみピンクのトップスに、ルイ・ヴィトンの淡いカラーのバッグを合わせたコーディネートです。バゲットを片手に横顔を見せるカットや、眼鏡を掛けて頬に手を添えるアップのカットなど、こなれた雰囲気のショットが並んでいます。
真正面ショットも公開今回、横顔の美しさが特にファンから称賛された谷さんですが、26日の投稿では真正面から撮った写真を多数公開しています。こちらもとても美しい姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)