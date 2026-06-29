モデルでタレントの谷まりあさんは6月28日、自身のInstagramを更新。ルイ・ヴィトンのアイテムを合わせたコーディネートを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：谷まりあさん公式Instagramより）

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モデルでタレントの谷まりあさんは6月28日、自身のInstagramを更新。パンを片手にルイ・ヴィトンのアイテムを合わせたコーデを公開しました。

【写真】谷まりあがパン片手にヴィトンコーデ

「ほんとかわいいすぎる！」

谷さんは「パン休憩　車停めて撮った写真です」とつづり、写真を8枚載せています。くすみピンクのトップスに、ルイ・ヴィトンの淡いカラーのバッグを合わせたコーディネートです。バゲットを片手に横顔を見せるカットや、眼鏡を掛けて頬に手を添えるアップのカットなど、こなれた雰囲気のショットが並んでいます。

コメントでは「メガネ姿も可愛い」「ほんとかわいいすぎる！」「パン食べるのにバッグを置かないとは‥さすがです」「横顔の完成度高さ」「やばぁ　ビジュ良すぎて滅」「横顔人間国宝！！美しすぎますよ！！」などの声が寄せられました。

真正面ショットも公開

今回、横顔の美しさが特にファンから称賛された谷さんですが、26日の投稿では真正面から撮った写真を多数公開しています。こちらもとても美しい姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)