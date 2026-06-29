この先6月30日(火)〜7月12日(日)は、前半は本州付近に前線が停滞し、東〜西日本を中心に曇りや雨の梅雨空が続くでしょう。3日(金)頃までは西日本を中心に大雨に警戒してください。後半は高気圧に覆われる日が増えて晴れ間が戻る一方、前線の位置次第で再び雨となる日もありそうです。

7月3日頃にかけて西日本では警報級の大雨の恐れ

6月30日(火)〜7月6日(月)の東日本・西日本は、梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多く、ぐずついた天気が続きます。特に7月1日(水)〜3日(金)は前線が本州付近を通過し、関東から九州の広い範囲で雨や雷雨となりやすい見込みです。特に西日本では前線の活動によっては警報級の大雨の恐れがあります。4日(土)〜6日(月)も前線が東シナ海から近づく影響で、再び雨脚が強まるおそれがあり、大雨情報のこまめな確認が必要です。東北も7月2日(木)以降は雲の広がりやすい天気が続くでしょう。

沖縄と北海道は連日晴れる 沖縄は真夏並みの暑さ

一方、沖縄や北海道は晴れる日が続くでしょう。沖縄は梅雨明けは秒読みで、連日、夏空が続く見込みです。真夏の暑さに警戒してください。梅雨のない北海道も連日晴れる見込みです。蒸し暑くなりますので、熱中症にご注意ください。

2週目は晴れ間が多い 梅雨明けは平年並みか平年より早い可能性も

7月7日(火)〜7月12日(日)は、1週目より前線の影響が弱まり、日本付近は高気圧に覆われる日が増える見込みです。東日本・西日本では曇りがちだった1週目から一転して、晴れ間が広がる日が多くなりそうです。ただし前線が一時的に北上するタイミングでは、一時的なにわか雨や雷雨の可能性があります。昨年の梅雨明けは、九州から北陸まで、平年よりかなり早い6月下旬でしたが、今年は昨年よりは遅いものの、平年並みか平年より早い梅雨明けとなる可能性があります。強い日差しと熱中症への対策を心がけてください。