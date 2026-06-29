Metaは、AIスマートグラス「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」において、日本語のライブ翻訳機能、動画撮影時にスローモーションとハイパーラプスが利用可能になるソフトウェアアップデートを配信開始した。アップデートは段階的に配信され、グラスとペアリングしたMeta AIアプリからアップデートできる。

ライブ翻訳は、グラスに搭載されたマイクとスピーカーを使って、相手の話す言語をリアルタイムに翻訳して音声で届ける機能。今回のアップデートにより、日本語を含む14の新言語が追加され、合計20言語間でリアルタイム翻訳が使えるようになった。

対応言語は日本語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、アラビア語、中国語(マンダリン)、オランダ語、フィンランド語、ギリシャ語、ヒンディー語、インドネシア語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ベトナム語。

動画撮影機能では、日本でもスローモーションとハイパーラプスの撮影モードが追加された。グラスに搭載されている1,200万画素の超広角カメラと3K動画撮影機能を活用して、「スローモーションでスポーツやアクティビティの決定的瞬間をドラマチックに、ハイパーラプスで旅先の風景や街歩きをダイナミックに凝縮した映像に仕上げられる」という。

さらに、真正面からの声を強調し、どこにいても会話をスムーズに行なえるという「会話フォーカス」機能も順次利用可能となる。グラスのスピーカーとビームフォーミング技術、リアルタイムの空間処理を活用して、会話相手の声を増幅するもの。

増幅された声は少しはっきり聞こえるといい、周囲の雑音から会話を区別しやすくなり、大切な会話に集中し続けることができる。「レストランや賑やかなオフィス、人混みでのパーティーなど、騒がしい環境でも、対面での会話をより鮮明に聞き取れる」とのこと。

そのほか、7月22日からはMetaの正規販売パートナーであるヨドバシカメラ、ビックカメラ、ソフトバンクの対象店舗でも、Ray-Ban Meta(一部モデルのみ)の取り扱いがスタートする。