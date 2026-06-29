JO1・豆原一成、ふなっしーと相性抜群「豆汁ぶっしゃー！」 誕生日サプライズで会場ほっこり
グローバルボーイズグループ・JO1の豆原一成が29日、都内で行われた『晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト キックオフ！記者会見』に登壇。ふなっしーとの軽快な掛け合いで会場を盛り上げた。
【写真】見事な掛け合い！ふなっしーに負けない跳躍力を見せる豆原一成
イベントには、岡山県知事の伊原木隆太氏、梨の妖精でありながら桃好きとして知られるふなっしーも登場。豆原と岡山クイズやダンス対決で対戦した。
岡山クイズでは、岡山県出身の豆原が圧勝。続いて行われた「岡山ダンス対決」では、「岡山愛にあふれているか」をテーマに、それぞれがオリジナルダンスを披露した。
先攻の豆原は、「桃から生まれた桃太郎で、猿、犬、キジね」とストーリー仕立てのダンスを軽やかにパフォーマンス。抜群の表現力とキレのある動きで会場を沸かせた。
一方、ふなっしーも、全身を使った勢いあふれるダンスで応戦。「川に流れた桃の中身が暴れたみたいな」と独特の世界観でアピールし、笑いを誘った。
審査員を務めた伊原木知事は「0.1秒ぐらい悩んだ」と笑顔を見せながらも、豆原の勝利を発表。すると、悔しがるふなっしーに向けて、豆原が「ふなっしー、もうすぐ誕生日でしょ。お誕生日おめでとう！」とサプライズでバースデーケーキをプレゼントした。
ふなっしーをかたどり、岡山県産の桃を使用した特製ケーキを目にしたふなっしーは、「過去一だと思うよ」と大喜び。ひと口食べると、すぐに機嫌を直し、「梨汁ぶっしゃー！桃汁ぶっしゃー！」と大興奮。豆原も「豆汁ぶっしゃー！桃汁ぶっしゃー！」と息ぴったりの掛け合いを披露し、温かな笑いと拍手に包まれた。
【写真】見事な掛け合い！ふなっしーに負けない跳躍力を見せる豆原一成
イベントには、岡山県知事の伊原木隆太氏、梨の妖精でありながら桃好きとして知られるふなっしーも登場。豆原と岡山クイズやダンス対決で対戦した。
岡山クイズでは、岡山県出身の豆原が圧勝。続いて行われた「岡山ダンス対決」では、「岡山愛にあふれているか」をテーマに、それぞれがオリジナルダンスを披露した。
一方、ふなっしーも、全身を使った勢いあふれるダンスで応戦。「川に流れた桃の中身が暴れたみたいな」と独特の世界観でアピールし、笑いを誘った。
審査員を務めた伊原木知事は「0.1秒ぐらい悩んだ」と笑顔を見せながらも、豆原の勝利を発表。すると、悔しがるふなっしーに向けて、豆原が「ふなっしー、もうすぐ誕生日でしょ。お誕生日おめでとう！」とサプライズでバースデーケーキをプレゼントした。
ふなっしーをかたどり、岡山県産の桃を使用した特製ケーキを目にしたふなっしーは、「過去一だと思うよ」と大喜び。ひと口食べると、すぐに機嫌を直し、「梨汁ぶっしゃー！桃汁ぶっしゃー！」と大興奮。豆原も「豆汁ぶっしゃー！桃汁ぶっしゃー！」と息ぴったりの掛け合いを披露し、温かな笑いと拍手に包まれた。