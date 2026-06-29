　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　141708　　 -25.7　　　 76740
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 40586　　　11.1　　　　2644
３. <1360> 日経ベア２　　　 21368　　　36.6　　　　64.8
４. <200A> 野村日半導　　　 20990　　 -56.6　　　　5669
５. <1321> 野村日経平均　　 14673　　 -35.6　　　 72130
６. <1306> 野村東証指数　　　7128　　 -28.2　　　 420.5
７. <1579> 日経ブル２　　　　6847　　 -55.6　　　 829.0
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6235　　 -63.7　　　 91540
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　5949　　 -49.8　　　　4701
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　4500　　　-1.7　　　　7178
11. <1330> 上場日経平均　　　3156　　 -13.1　　　 72200
12. <1540> 純金信託　　　　　3071　　 -49.5　　　 19655
13. <1356> ＴＰＸベア２　　　2974　　　11.7　　　 114.6
14. <1358> 上場日経２倍　　　2616　　　28.0　　　146850
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2290　　 -27.3　　　 71880
16. <1615> 野村東証銀行　　　2079　　　31.0　　　 698.9
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　2008　　　 4.1　　　　5072
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1751　　 -50.9　　　 410.9
19. <2525> 農中日経平均　　　1520　　 205.2　　　 69700
20. <1308> 上場東証指数　　　1490　　　-7.6　　　　4156
21. <282A> ＧＸ半導１０　　　1316　　　29.3　　　　3003
22. <1568> ＴＰＸブル　　　　1267　　 -77.7　　　 946.9
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1243　　 -12.0　　　　 107
24. <1542> 純銀信託　　　　　1232　　 -23.1　　　 27775
25. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1124　　　81.9　　　　4252
26. <213A> 上場半導体株　　　1010　　　15.4　　　 524.9
27. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 995　　 -47.2　　　　2728
28. <1489> 日経高配５０　　　 906　　 -18.3　　　　3173
29. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 836　　 -36.5　　　　1090
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 818　　 -17.5　　　　2924
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 783　　 -63.5　　　　4734
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 723　　 -17.6　　　 238.1
33. <221A> ＭＸ日半導体　　　 664　　 -19.7　　　1479.0
34. <314A> ｉＳゴールド　　　 611　　　-7.4　　　 311.7
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 582　　 -27.3　　　1969.0
36. <2033> コスピブル　　　　 564　　　24.2　　　122700
37. <1571> 日経インバ　　　　 530　　　26.8　　　　 288
38. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 523　　　 7.6　　　　4353
39. <1580> 日経ベア　　　　　 519　　　37.3　　　 764.0
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 510　　　12.8　　　 74030
41. <1328> 野村金連動　　　　 498　　　-4.0　　　 15570
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 490　　 -57.0　　　 71720
43. <163A> 半導体日本株　　　 489　　　97.2　　　 22490
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 436　　 -39.1　　　 69740
45. <1569> ＴＰＸベア　　　　 416　　　-6.9　　　 768.2
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 403　　 -51.7　　　　2937
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 395　　　 1.3　　　　3429
48. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 392　　　-6.4　　　　2486
49. <1348> ＭＸトピクス　　　 389　　　34.6　　　　4155
50. <2036> 金先物Ｗブル　　　 389　　 -26.2　　　144550
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース