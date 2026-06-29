ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 141708 -25.7 76740
２. <1357> 日経Ｄインバ 40586 11.1 2644
３. <1360> 日経ベア２ 21368 36.6 64.8
４. <200A> 野村日半導 20990 -56.6 5669
５. <1321> 野村日経平均 14673 -35.6 72130
６. <1306> 野村東証指数 7128 -28.2 420.5
７. <1579> 日経ブル２ 6847 -55.6 829.0
８. <1458> 楽天Ｗブル 6235 -63.7 91540
９. <2644> ＧＸ半導日株 5949 -49.8 4701
10. <1329> ｉＳ日経 4500 -1.7 7178
11. <1330> 上場日経平均 3156 -13.1 72200
12. <1540> 純金信託 3071 -49.5 19655
13. <1356> ＴＰＸベア２ 2974 11.7 114.6
14. <1358> 上場日経２倍 2616 28.0 146850
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2290 -27.3 71880
16. <1615> 野村東証銀行 2079 31.0 698.9
17. <2243> ＧＸ半導体 2008 4.1 5072
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1751 -50.9 410.9
19. <2525> 農中日経平均 1520 205.2 69700
20. <1308> 上場東証指数 1490 -7.6 4156
21. <282A> ＧＸ半導１０ 1316 29.3 3003
22. <1568> ＴＰＸブル 1267 -77.7 946.9
23. <1459> 楽天Ｗベア 1243 -12.0 107
24. <1542> 純銀信託 1232 -23.1 27775
25. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1124 81.9 4252
26. <213A> 上場半導体株 1010 15.4 524.9
27. <2840> ｉＦＥナ百無 995 -47.2 2728
28. <1489> 日経高配５０ 906 -18.3 3173
29. <563A> ＧＸＮデカバ 836 -36.5 1090
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ 818 -17.5 2924
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 783 -63.5 4734
32. <1545> 野村ナスＨ無 723 -17.6 238.1
33. <221A> ＭＸ日半導体 664 -19.7 1479.0
34. <314A> ｉＳゴールド 611 -7.4 311.7
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 582 -27.3 1969.0
36. <2033> コスピブル 564 24.2 122700
37. <1571> 日経インバ 530 26.8 288
38. <1671> ＷＴＩ原油 523 7.6 4353
39. <1580> 日経ベア 519 37.3 764.0
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 510 12.8 74030
41. <1328> 野村金連動 498 -4.0 15570
42. <1346> ＭＸ２２５ 490 -57.0 71720
43. <163A> 半導体日本株 489 97.2 22490
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 436 -39.1 69740
45. <1569> ＴＰＸベア 416 -6.9 768.2
46. <2559> ＭＸ全世界株 403 -51.7 2937
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 395 1.3 3429
48. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 392 -6.4 2486
49. <1348> ＭＸトピクス 389 34.6 4155
50. <2036> 金先物Ｗブル 389 -26.2 144550
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 141708 -25.7 76740
２. <1357> 日経Ｄインバ 40586 11.1 2644
３. <1360> 日経ベア２ 21368 36.6 64.8
４. <200A> 野村日半導 20990 -56.6 5669
５. <1321> 野村日経平均 14673 -35.6 72130
６. <1306> 野村東証指数 7128 -28.2 420.5
７. <1579> 日経ブル２ 6847 -55.6 829.0
８. <1458> 楽天Ｗブル 6235 -63.7 91540
９. <2644> ＧＸ半導日株 5949 -49.8 4701
10. <1329> ｉＳ日経 4500 -1.7 7178
11. <1330> 上場日経平均 3156 -13.1 72200
12. <1540> 純金信託 3071 -49.5 19655
13. <1356> ＴＰＸベア２ 2974 11.7 114.6
14. <1358> 上場日経２倍 2616 28.0 146850
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2290 -27.3 71880
16. <1615> 野村東証銀行 2079 31.0 698.9
17. <2243> ＧＸ半導体 2008 4.1 5072
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1751 -50.9 410.9
19. <2525> 農中日経平均 1520 205.2 69700
20. <1308> 上場東証指数 1490 -7.6 4156
21. <282A> ＧＸ半導１０ 1316 29.3 3003
22. <1568> ＴＰＸブル 1267 -77.7 946.9
23. <1459> 楽天Ｗベア 1243 -12.0 107
24. <1542> 純銀信託 1232 -23.1 27775
25. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1124 81.9 4252
26. <213A> 上場半導体株 1010 15.4 524.9
27. <2840> ｉＦＥナ百無 995 -47.2 2728
28. <1489> 日経高配５０ 906 -18.3 3173
29. <563A> ＧＸＮデカバ 836 -36.5 1090
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ 818 -17.5 2924
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 783 -63.5 4734
32. <1545> 野村ナスＨ無 723 -17.6 238.1
33. <221A> ＭＸ日半導体 664 -19.7 1479.0
34. <314A> ｉＳゴールド 611 -7.4 311.7
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 582 -27.3 1969.0
36. <2033> コスピブル 564 24.2 122700
37. <1571> 日経インバ 530 26.8 288
38. <1671> ＷＴＩ原油 523 7.6 4353
39. <1580> 日経ベア 519 37.3 764.0
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 510 12.8 74030
41. <1328> 野村金連動 498 -4.0 15570
42. <1346> ＭＸ２２５ 490 -57.0 71720
43. <163A> 半導体日本株 489 97.2 22490
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 436 -39.1 69740
45. <1569> ＴＰＸベア 416 -6.9 768.2
46. <2559> ＭＸ全世界株 403 -51.7 2937
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 395 1.3 3429
48. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 392 -6.4 2486
49. <1348> ＭＸトピクス 389 34.6 4155
50. <2036> 金先物Ｗブル 389 -26.2 144550
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース