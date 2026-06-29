現役女子高生シンママ、17歳で出産 恋人の浮気で破局 SNSで「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』が28日に放送された。同日は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」。生後3ヶ月の娘を育てる現役女子高生シングルマザー・きずなさんが出演し、出産直後に恋人の浮気が発覚した壮絶な体験や、現在の生活を明かした。
【写真】14歳で母になった24歳・あかりさん「布団がビショビショだった」
きずなさんは、美容室でアルバイトをしていた際に客として来店した男性と交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは経済的な支援はできないと告げられたという。
その後、高校を休学し、恋人も退学して働き始め、2人での生活をスタート。今年3月に娘を出産したが、自身の入院中に恋人の浮気相手からSNSで「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」とメッセージが届き、浮気が発覚。そのまま破局したことを打ち明けた。
現在は実家へ戻り、娘を育てながら生活している。美容師になる夢については、「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦めたと明かし、子育てとアルバイトを両立する日々を送っているという。
朝7時から夕方6時までは娘の世話をし、母親の帰宅後に子どもを預けて、夜7時から深夜1時〜3時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう静かに着替え、そのまま眠りにつくという多忙な生活を紹介し、スタジオ出演者もその懸命な姿に耳を傾けていた。
【写真】14歳で母になった24歳・あかりさん「布団がビショビショだった」
きずなさんは、美容室でアルバイトをしていた際に客として来店した男性と交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは経済的な支援はできないと告げられたという。
現在は実家へ戻り、娘を育てながら生活している。美容師になる夢については、「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦めたと明かし、子育てとアルバイトを両立する日々を送っているという。
朝7時から夕方6時までは娘の世話をし、母親の帰宅後に子どもを預けて、夜7時から深夜1時〜3時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう静かに着替え、そのまま眠りにつくという多忙な生活を紹介し、スタジオ出演者もその懸命な姿に耳を傾けていた。