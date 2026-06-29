仕事のやり方を劇的に変える方法は何か。ニコラデザイン・アンド・テクノロジー代表の水野操さんは「人間の思考スピードに指先のタイピング速度が追いついていないため、キーボードを使うという行為そのものが、私たちの知的生産活動における最大のボトルネックになる。書くという重労働から解放されるためには、『音声入力×AI要約』のハイブリッドな文書作成術に切り替えるといい」という――。

※本稿は、水野操『思考を150％言語化するAI文章術』（青春出版社）の一部を再編集したものです。

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■メールに費やす時間は1日平均約81分

私たちはどれくらいの時間を「タイピング労働」に捧げているのか。

感覚的な話ではなくデータをご紹介する。一般社団法人日本ビジネスメール協会が発表した「ビジネスメール実態調査」によると、オフィスワーカーがメールの作成や読解に費やしている時間は、1日平均で約81分（1時間21分）に達するという。あくまで平均であり、役職や職種によってはこれよりはるかに長い時間を費やしている人もいるだろう。

1日81分というと、「なんだ、たった1時間ちょっとか」と思うかもしれないが、これを年間（平日245日稼働と仮定）に換算すると、約330時間にもなる。

勤務時間を1日8時間とすると、年間で約41 日もの時間を、私たちはただ「メールを書くこと」に使っている計算だ。

ここにチャットの返信、議事録の作成、報告書、提案書の執筆時間が加われば、その時間はさらに膨れ上がる。おそらく、業務時間の半分近く、あるいはそれ以上が書くことに消えている人も少なくないはずだ。

ここで本当に問題にすべきは、その時間の「質」である。私たちはこの膨大な時間を、本当に知的生産に費やしているといえるだろうか。

■「文章を整えること」に生産性はない

実際、私たちが考えながら書くことに費やしている時間は全体の1割程度で、残りの9割は「迷い時間」や「単純作業」だといえる。この迷い時間は、新しい価値を生み出すための思考をしているわけではない。単に体裁を整え、必要な情報を探すための事務作業である。

私たちは「考えて書かなきゃいけないから大変だ」と感じているが、その実態は文章を書く前の準備運動、きれいに整えるための作業、どちらの表現がいいかという推敲に、貴重な人生を浪費しているだけなのだ。

成果物に直結しない「見えない時間」は、生産性のない空白の時間だとすらいえる。

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■最強の秘書は丸投げにも動じない

私たちが「書くこと」に忙殺されている構造を要約すれば、以下のようになる。

・現代の仕事はタイピング労働化しており、その絶対量が圧倒的に多い

・その時間の9割は、迷いや単純作業などの非生産的な時間である

・特にイチから構成をつくるプロセスに脳のリソースを奪われている

解決の糸口は明確だ。この「迷い時間」と「構成づくり」をすべて誰かに任せることができたら、どうなるだろう。

「お世話になっております」から始まる定型的なメール作成、過去の資料からの引用探し、ゼロからの構成案づくり、失礼のない言い回しの推敲……。

こうした中身以外の面倒なプロセスを、すべて丸投げできる存在がいたとしたら――。

それこそが「生成AI」だ。

これまで、ライティングソフトは予測変換機能などを進化させてきたが、あくまで書くことの補助にすぎない。しかし、生成AIは書くことそのものを代行してくれる優秀な秘書であり、パートナーともいえる存在だ。

■画面を前にフリーズする時間は消え去る

AIに「こういうことを伝えたいから、失礼のないメールの文面をつくって」と指示すれば、一瞬で文章が生成される。「この資料を要約して、報告書の構成案をつくって」と頼めば、瞬く間に整然とした構成案が提案され、「構成づくり」の苦しみから解放される。

すると私たちがやるべきは、AIがつくったものをチェックし、中身に自分の意思を込めることになる。

このことは、私が身をもって体験している。

2025年9月、私は『仕事が10倍ラクになるずるいAI活用術』（青春新書インテリジェンス）という本を上梓した。この執筆過程で私はAIと一緒に構成を考え、ドラフトを書かせ、壁打ち相手になってもらった。

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その結果、かつてないスピードで原稿が完成しただけでなく、書くことへのストレスが劇的に軽減した。白紙の画面を前にフリーズする時間は消え去り、純粋に「何を伝えるべきか」という思考に集中できたのだ。

この体験は、私にとって大きな転機だった。

書くことは、もはや人間が一人で苦しみながら行うものではない。面倒な部分はすべてAIという相棒に任せ、人間はもっと本質的な判断や意思決定に注力できるのだ。

■「書く」に支配された私たち

書くという行為が激減したとき、私たちの仕事は10倍速く、そして何より楽しくなる。

むやみに自分で書くことから解放されれば、私たちは本来の目的である「人に何かを伝えること」に集中でき、その結果として、仕事の質もスピードも劇的に向上するのだ。

ここでは、多くの職場で起きているであろうビフォー・アフターの様子を対比させ、その変化を具体的にシミュレーションしてみよう。

まずはAI導入前の現状だ。あなたも次のような状況に覚えがないだろうか。

1 ．会議の議事録にまつわる憂鬱

会議が終了した瞬間、参加者の間に漂う微妙な空気。「さて、今日の議事録は誰がやる？」という無言の牽制し合いである。

多くの場合、その役回りは仕事を覚えるためという大義名分のもと、若手や新人がやることになる。しかし、内容を深く理解していない新人がつくった議事録は、要領を得ないトンチンカンなものになりがちだ。

結局、上司がそれに赤字を入れたり、イチからつくり直したりすることになり、チーム全体で大きな時間を浪費している。議事録は今後の行動計画を左右する重要な文書のはずだが、本音を言えば誰もが「単純につくるのが面倒くさい」と思っている。

2 ．メール作成における過剰な配慮

上司への進捗報告や、取引先への依頼メール。たった一通のメールを送るのに、言葉を選びすぎて30分もかかってしまった経験はないだろうか。

「この言い回しで失礼はないか」「宛名の順序はこれで合っているか」「『お世話になっております』の次は何を書くべきか」。本題とは関係のない配慮という名のマナー地獄にはまり込み、推敲に次ぐ推敲を重ねる。気づけば、たった数行の連絡のために、貴重な午前中が潰れていることさえある。

3 ．アイデアの墓場

ふとした瞬間に、素晴らしい企画のアイデアを思いつくことがある。「これを実現できれば、クライアントは喜ぶぞ」と胸が躍る瞬間だ。

しかし、いざそれを企画書にしようとパソコンを開いた途端、急激に熱が冷めていく。

「まずは表紙をつくって、目次を入れて、現状分析のグラフを貼って……」

体裁を整える作業の面倒さが、アイデアの輝きを上回ってしまうのだ。 「まあ、時間があるときにやろう」となり、二度とそのファイルが開かれることはない。

これは個人の損失であると同時に、会社にとっては巨大な機会損失だ。

結局、私たちが感じている仕事の辛さの正体は、この「伝わるような形に体裁を整える」という作業の面倒さに集約される。

■「書く」という苦役からの解放

AIという相棒を手に入れたあとの世界では、仕事の風景が一変している。

1．自動化された議事録作成

会議中、必死にメモをとっている人はいない。すべての参加者がお互いの目を見て、議論の中身に集中し、発言することだけにエネルギーを注いでいる。

会議が終わると同時にAIが即座にドラフトを吐き出す。それは単なる発言録ではなく、「決定事項」と「To Do（誰がいつまでに何をやるか）」がきれいに整理されている。

TeamsやZoomなどのツールを使えば、会議終了から数秒で要約が送られてくることも、もはや珍しいことではない。人間がやるべきは、AIがつくったものに目を通し、間違いないことを確認するだけ。「議事録、誰がやるのか問題」はすでに過去のものだ。

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2．メール作成のストレスも消滅

上司に承認を得たい案件があるとき、あなたはチャット感覚でAIにメモを投げる。

「○○プロジェクトの件、進めていいか上司に確認したい。懸念点は△△と□□。以上よろしく」

AIにこれを伝えるだけで十分だ。瞬時に文脈を読み取り、「お疲れ様です。標記の件につきまして……」から始まる、ていねいかつロジカルな稟議メールに変換してくれる。

筆者自身、Google WorkspaceとGeminiを活用し始めてから、メール作成にかかる時間は激減した。10分も20分も悩みつつ考えていたものが、今では5分もかからない。

しかも、AIが推敲した文章は自分が疲れた頭で書くより誤字脱字がはるかに少ないため、確信を持って送信できる。

3．クリエイティブな作業は仕事を楽しくする

「書く」という苦役が消えると脳のリソースが解放され、思いついたアイデアの実現に集中することができる。これまで、文章の体裁や「てにをは」の調整に使われていた労力が、ほぼ思考や戦略といった人間にしかできない役割に使えるようになる。

そうなると、どう書くかではなく「何を伝えるか」に集中できる。自分のアイデアが、摩擦なくダイレクトに形になっていく。この感覚を一度味わえば、仕事は苦役ではなく、クリエイティブで楽しいものになるはずだ。

■キーボードが持つ構造的な限界

企画書、報告書、メール、そしてチャット。文書作成は避けて通れない業務の一つだが、この作業を劇的なまでに効率化できるとしたらどうだろうか。

これから、みなさんの仕事のやり方を根本から変えてしまうかもしれない、究極のメソッドをご紹介したい。

それが「音声入力」と「AI要約」を組み合わせた、ハイブリッドな文書作成術だ。

従来の文書作成において、メインストリームとされてきたのは、間違いなく「キーボードで文字を打つ」方法だ。私自身、これまで何十万、何百万という文字をキーボードで打ち込んできたし、今この本を読んでいるみなさんの多くも、毎日パソコンに向かってカタカタとキーを叩いていることであろう。

しかし、実はキーボードを使うという行為そのものが、私たちの知的生産活動における最大のボトルネックである。理由は単純で、人間の思考スピードに指先のタイピング速度が追いついていないからである。

人間の脳内で思考は、比喩的に言えば光速で駆け巡っている。アイデアが閃くとき、それは一瞬のスパークのようでもある。それに対して、熟練したタイピストでもキーボードを叩く速度はせいぜい音速以下で、実際にはもっと遅い。

この圧倒的な速度差が、私たちの脳に知らずのうちにストレスを与えている。頭では素晴らしい論理展開や画期的なアイデアが溢れているのに、指先がそれをアウトプットするのを待たなければならない。スーパーカーが渋滞に巻き込まれているようなものだ。

これは、キーボードという出力デバイスが持つ構造的な限界だ。思考の鮮度を保ったまま保存するには、キーボードはあまりにも遅すぎる。

■「しゃべれば終わる」という未体験ゾーン

そこで登場するのが音声入力だ。「いまさら音声入力？」と思われるかもしれないが、近年の認識精度の向上は目を見張るものがある。

キーボードで必死に打ち込むより、しゃべって入力するほうが圧倒的に速い。一般的に、話すことでの入力はタイピングの約3?5倍のスピードが出るといわれている。

しかし、このメソッドの真価は単に入力速度の向上だけでなく、場所と姿勢から解放されることにある。音声入力をするのに、机に座る必要もパソコンを開く必要もない。スマートフォン片手に、散歩の最中でも、リビングのソファでくつろいでいるときでも、あるいはベッドの中でまどろんでいるときでさえ、文章をつくることができる。

書き言葉のように整然と話す必要もない。言い淀みがあっても、言いたいことの順序が逆になっても、文法が破綻していても、いっさい気にする必要はない。

これまでの文書作成では、書きながら「てにをは」を修正したり、構成を練り直したりしていたが、そうした推敲作業は思考のノイズになってしまう。

とにかく脳内にあるものを生の状態のまま吐き出せば、あとでAIがきれいに修正してくれる。 これは強力な安心材料である。体裁を気にせず、考えを表に出す姿勢に徹することができるのが音声入力の最大の強みだ。

従来の音声入力で作成したテキストは、「えー」「あのー」といったフィラー（無意味な言葉）や、脈絡のない思考の断片が入り混じった、いわば「汚いテキスト」だった。

それを読みやすい文章に直す手間を考えると、「キーボードで打ったほうが早い」という結論になるのもうなずける。

しかし、生成AIはこのテキストを瞬時に「わかりやすい文書」へと昇華してくれる。

プロンプト 雑多な独り言の音声を添付した。これを論理的なビジネス文書に整えて。

このように指示するだけで、AIは文脈を読み取り、不要な言葉を削ぎ落とし、順序を入れ替え、見事な構成の文章に一瞬で整えてくれる。

私たちはただ、思いついたことをしゃべるだけ。これまでにない執筆体験だ。

■いい思考は「リラックス」から生まれる

デスクに向かわず、パソコンも開かず、散歩や休憩をしているようにしか見えないのに、猛烈なスピードで仕事が進んでいく。従来の価値観では、仕事とは「机にかじりつき、眉間にシワを寄せてパソコンに向かうこと」だったかもしれない。

水野操『思考を150％言語化するAI文章術』（青春出版社）

しかしこれからの時代、そのスタイルは必ずしも正解ではなくなる。むしろ、リラックスした状態で脳を自由に遊ばせ、そこで生まれた良質なアイデアをAIという優秀な秘書が形にする。 このスタイルのほうが、生産性も創造性も高くなることは明白だ。

実は、今みなさんが読んでいる本稿の文章も、私が椅子に深く腰かけ、のんびりとスマホに向かって話した内容がベースになっている。

私が実際に口にした言葉はもっと散漫で、あっちに行ったりこっちに行ったりしていた。

「えー、ここはもうちょっと、しっかり説明したいんだよね」とか「あっ、さっきのたとえ話、ちょっとわかりにくいかな」といった独り言もそのまま録音されている。

しかし、AIによる要約と整形のプロセスを経ることで、みなさんの目には、最初から計算されて書かれたかのように整然とした文章として映っているはずだ。

私がやったことといえば、リラックスしてアイデアを口にしたことと、できあがった文章をざっと確認して気になった部分を修正しただけ。そこに、机に向かってキーボードを叩き続けるという苦労はいっさいない。

文章を書くことにまつわる心理的なハードル、物理的な労力を極限まで下げ、なおかつアウトプットの質を高める。

この 「音声入力×AI要約」の組み合わせを取り入れることで、みなさんも書くという重労働から解放され、もっと本質的な「考える」という行為に集中できるようになるはずだ。

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水野 操（みずの・みさお）

ニコラデザイン・アンド・テクノロジー 代表

mfabrica代表。ニコラデザイン・アンド・テクノロジー代表取締役。1990年代のはじめから、CAD／CAE／PLMの業界に携わり、大手PLMベンダーや外資系コンサルティング会社で製造業の支援に従事。2004年にニコラデザイン・アンド・テクノロジーを設立し、独自製品の開発やCAD/CAE/PLMの導入支援を推進。近年はAIエージェントを日常業務に活用するとともに、生成AIを組み込んだ自社プロダクトの開発にも取り組んでいる。

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（ニコラデザイン・アンド・テクノロジー 代表 水野 操）