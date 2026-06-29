【ライブレポート】細野晴臣『WORLD HAPPINESS』で盟友・高橋幸宏へメッセージ「YMOの時、自分を助けてくれたのは幸宏だった」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

細野晴臣が、『WORLD HAPPINESS 2026 ～I’m HOME～』に出演し、新曲「Note of Mothership」を登場SEとして世界初公開。同公演のライブレポートが到着した。

■高橋幸宏と細野晴臣が結成した伝説的ユニットSKETCH SHOWの「Supreme Secret」を披露

2025年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野晴臣。2024年にはデビュー55周年プロジェクトを始動し、立教大学での企画展やポップアップストア、デジタルミュージアムを開催。さらに、アルバム『TROPICAL DANDY』50周年記念再発盤を全世界でリリースし、それに合わせたポップアップを東京、パリ、ロンドン、アムステルダムで実施した。2023年にはデビューアルバム『HOSONO HOUSE』の50周年記念再発LP盤を発売し、累計1万枚を超えるセールスを記録するなど、国内外で大きな注目を集め続けている。

そんな細野晴臣が、高橋幸宏が創設し、自らキュレーションを手がけていた、世代やジャンルを超えたアーティストが集う音楽フェス『WORLD HAPPINESS 2026 ～I’m HOME～』に出演。高橋幸宏の逝去から3年という節目を迎えた2026年6月、9年ぶりの開催となった本イベントでパフォーマンスを披露した。

ステージでは、9月11日リリースのニューアルバム『Yours Sincerely』に収録される新曲「Note of Mothership」を登場SEとして全世界初披露。楽曲が会場に響き渡るなか、細野晴臣がステージに姿を現した。国立代々木競技場第一体育館を埋め尽くした観客を前に全5曲を披露し、会場全体は温かな一体感に包まれた。

■ライブレポート

数日続いた雨も上がり、東京・国立代々木競技場 第一体育館は満員の観客と熱気に包まれていた。2008年に東京・夢の島公園陸上競技場で誕生し、10年間にわたって東京の夏を彩り続けてきた『WORLD HAPPINESS』。9年ぶりの開催となった今回は、日本の音楽シーンを革新し続けてきた高橋幸宏が築き上げた信頼とネットワークのもと、追悼を超え、未来へと音楽と幸福を受け継ぐあらたな“進化したワーハピ”として開催された。会場には世代を超えた色とりどりの観客が集い、音楽という共通言語のもと一つとなる、このフェスならではの光景が広がっていた。

時刻は19時を少し過ぎた頃。“We’re Mothers”というコーラスが温かく響き渡ると、時代を超越するような、新しくもどこか懐かしい登場SEが流れ始める。ゆっくりとステージに姿を現したのは細野晴臣。その楽曲は、待望のニューアルバム『Yours Sincerely』に収録される新曲「Note of Mothership」であり、この日が世界初披露となった。穏やかで包み込むようなサウンドが場内を満たすと、大きな拍手が沸き起こる。「いらっしゃい」と穏やかに語りかける細野晴臣の一言だけで、会場は早くも温かな一体感に包まれた。

続いて、異世界へと誘うかのような「AIWOIWAIAWOU」が鳴り響くと、観客は一気にリズミカルなグルーヴへと引き込まれる。その勢いのまま「Hong Kong Blues」へ。軽快に跳ねるマリンバとリズムセクションが心地よく絡み合い、フロア全体を大きく揺らしていく。時間も場所も忘れ、それぞれが自由に音楽へ身を委ねるような、細野晴臣ならではの有機的なサウンドスケープが広がった。

楽曲を終えると、「YMOの時、自分を助けてくれたのは幸宏だった」と、高橋幸宏への深い愛情と感謝を滲ませる一言を残し、そのまま「PLEOCENE」を披露。青い照明と神秘的なサウンドが幻想的な空間を描き出し、一つひとつの音が呼応し合いながら、より大きな響きとなって場内を包み込んでいく。

ここで一息つくようにMCを挟むと、「高野くん」と親しみを込めて高野寛をステージへ迎え入れる。披露されたのは、高橋幸宏と細野晴臣がYMO以来初めて結成した伝説的ユニットSKETCH SHOWの「Supreme Secret」。跳ねるカッティングギターと心地よいうねりを描くサウンドの中、会場には高橋幸宏への想いと、その音楽がこれからも受け継がれていくことを確かめ合うような、温かくハートフルな空気が満ちていった。

そしてラストを飾ったのは、国内外を問わず細野晴臣の代表曲として愛され続ける「Sports Men」。軽快なカントリー調のサウンドに乗せて爽やかに駆け抜けると、世代を超えた観客が笑顔で体を揺らし、愛に満ちた大きな盛り上がりの中でステージは幕を閉じた。

本公演を皮切りに、9月11日にはニューアルバム『Yours Sincerely』のリリース、さらにUSツアーの開催も控える細野晴臣。あらたな作品とライブで描かれる音楽の旅路から、ますます目が離せない。

PHOTO BY Masahiro Handa

■セットリスト

1. AIWOIWAIAWOU

2. Hong Kong Blues

3. PLEOCENE

4. Supreme Secret（w/高野寛)

5. Sports Men

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ハリー細野＆ティン・パン・アレー

ANALOG『HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN』

※5月22日より中華街POP UPにて先行販売



2026.09.11 ON SALE

細野晴臣

ALBUM『Yours Sincerely』



■関連リンク

『WORLD HAPPINESS 2026』OFFICIAL SITE

https://www.world-happiness.com/

細野晴臣 OFFICIAL SITE

https://hosonoharuomi.jp/