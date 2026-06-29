サンリオが実施した、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位を発表！

総得票数は過去最多の7,064万7,379票となり、第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」でした。

初回速報順位では「シナモロール」が首位となりましたが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝きました☆

「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表

総得票数が過去最多の7,064万7,379票を記録した「2026年サンリオキャラクター大賞」

30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」が700万票以上を集め、2年連続・通算5度目の第1位に輝きました。

第2位は「シナモロール」、第3位は「ポチャッコ」、サンリオの“3大犬キャラクター”たちがTOP3を独占し、第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。

「あひるのペックル」は、2025年第10位から大きく順位を伸ばし第6位に、「マイスウィートピアノ」も、2025年第18位から5ランクアップし第13位に輝きました。

長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、2026年も支持を集めました☆

TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果に。

「あひるのペックル」は2025年第10位から第6位へと順位を上げ、2025年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられました。

また、「マイスウィートピアノ」は昨年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録しました。

公式サイトでは「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表しています。

1位「ポムポムプリン」コメント

わぁ〜い！うれしいよ〜。

い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。

みんな、だ〜いすきだよ〜☆

これからもよろしくね。

2位「シナモロール」コメント

えへへ、とってもうれしいな。

キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪

たくさんの応援、本当にありがとう！

3位「ポチャッコ」コメント

みんな、たくさんの応援本当にありがとう！

これからもずっと、なかよくしてね★

「第41回特別賞」「ジャンプアップ賞」「なかよしエール賞」

「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞。

また、大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、2026年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞しました。

さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」

「あひるのペックル」

「タキシードサム」が受賞しました。

海外(国/地域)最終順位TOP5

海外の国と地域により最終順位TOP5を発表。

「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得しました。

「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」最終順位TOP3

企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」

第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」

第2位は、TBS系列の朝番組『ラヴィット！』 の「ラッピー」とコラボした 「ラッピー×サンリオキャラクターズ」

第3位には、ベルクのマスコットキャラクター「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ」と「はぴだんぶい」がタックを組みエントリーした「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ×はびだんぶい」がランクインしました。

新設 「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」は、3賞すべてで「ちょこちら」が第1位に

2026年に新設された「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に！

中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めました。

全国12会場で、「応援ありがとうステージショー」を開催

2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催。

イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくださったファンの方々へ感謝の気持ちを伝えます。

※詳細は、2026年8月以降に案内を予定しています

30周年のアニバーサリーイヤーに「ポムポムプリン」が5度目の1位に！

サンリオが実施した「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果を発表しました。

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