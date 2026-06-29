Da-iCE、「キリン のどごし＜生＞」新CMキャラクター就任 書き下ろし新曲「アンリミテッド」がCMで先行公開
5人組アーティスト・Da-iCEが、「キリン のどごし＜生＞」の新CMキャラクターに就任。新テレビCM「すっごく爽快」篇が30日より全国で順次放映される。同CMでは、Da-iCEが書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」の一部が先行公開となる。
【動画】爽やか！飲みたい！Da-iCE登場「キリン のどごし＜生＞」新CM
「キリン のどごし＜生＞」は2005年の発売以来、今年で22年目を迎えるロングセラー商品。「ゴクゴク飲める爽快なうまさ」と「スカッと明るい気分」で親しまれている。新CMキャラクターに就任したDa-iCEは、音楽やパフォーマンスを通じて多くの人に前向きなエネルギーを届けてきた。その姿が、「日常を明るく元気にしたい」という「キリン のどごし＜生＞」の思いと重なり、今回の起用に至ったという。
新CMでは、Da-iCEの5人が青空の下、爽快に乾杯をする様子が描かれている。オリジナル楽曲「アンリミテッド」は、「日常を明るく元気にしたい」という思いを込めてDa-iCEが書き下ろした、前向きなエネルギーに満ちたアップテンポな楽曲。軽快なサウンドとDa-iCEらしい歌声で、「キリン のどごし＜生＞」の爽快感や、飲んだときの“スカッと明るい気分”を表現している。
インタビュー動画も公開されており、初出演となったお酒のCM撮影の感想や撮影時のエピソード、書き下ろし楽曲について、Da-iCEメンバーそれぞれが語った。
新CMの感想や意気込みについて、大野雄大は「お酒のCMというのは、夢のひとつだったので、本当に心の底からうれしい。僕らももう15年活動させていただいているので、（「 のどごし＜生＞」のように）長く愛されるようなグループになっていったらいいなと思いました」と喜びの心境をコメント。
新CMのために書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」に対して、花村想太は「『のどごし＜生＞』には、“人をスカッと明るく元気付けたい”というコンセプトがあるというのを聞いて、そこにすごく共感して、じゃあそれを形にしていく楽曲を作ろうということでスタジオに入りました」と振り返り、工藤大輝は「元気で明るいというとやっぱり、テンション感が高めというか。楽曲的なところでいうと、アップテンポや、みんなでワイワイできる、ファンクや、ブレイクビーツのようなジャンルを入れて、我々なりのパーティーチューンみたいな曲を目指しました」と語った。
新曲「アンリミテッド」は、7月15日に配信リリースされる予定だ。
【動画】爽やか！飲みたい！Da-iCE登場「キリン のどごし＜生＞」新CM
「キリン のどごし＜生＞」は2005年の発売以来、今年で22年目を迎えるロングセラー商品。「ゴクゴク飲める爽快なうまさ」と「スカッと明るい気分」で親しまれている。新CMキャラクターに就任したDa-iCEは、音楽やパフォーマンスを通じて多くの人に前向きなエネルギーを届けてきた。その姿が、「日常を明るく元気にしたい」という「キリン のどごし＜生＞」の思いと重なり、今回の起用に至ったという。
インタビュー動画も公開されており、初出演となったお酒のCM撮影の感想や撮影時のエピソード、書き下ろし楽曲について、Da-iCEメンバーそれぞれが語った。
新CMの感想や意気込みについて、大野雄大は「お酒のCMというのは、夢のひとつだったので、本当に心の底からうれしい。僕らももう15年活動させていただいているので、（「 のどごし＜生＞」のように）長く愛されるようなグループになっていったらいいなと思いました」と喜びの心境をコメント。
新CMのために書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」に対して、花村想太は「『のどごし＜生＞』には、“人をスカッと明るく元気付けたい”というコンセプトがあるというのを聞いて、そこにすごく共感して、じゃあそれを形にしていく楽曲を作ろうということでスタジオに入りました」と振り返り、工藤大輝は「元気で明るいというとやっぱり、テンション感が高めというか。楽曲的なところでいうと、アップテンポや、みんなでワイワイできる、ファンクや、ブレイクビーツのようなジャンルを入れて、我々なりのパーティーチューンみたいな曲を目指しました」と語った。
新曲「アンリミテッド」は、7月15日に配信リリースされる予定だ。