歌手の氷川きよしさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。

老衰のため、９１歳で死去したことが公表された、歌手で俳優の美輪明宏さんを追悼しました。

【写真を見る】【 美輪明宏さん 死去 】 氷川きよしさんが追悼 「ずっと美輪さんは心に生きています。 そしてみなさんの心に残り続けます。」





氷川さんは「美輪明宏さんの御冥福をお祈りします。」と書き出すと、「20代の頃

北野武監督のテレビ番組でご一緒させていただき わたしの歌を目の前で聴いてくださり。トークではあなたは親孝行でイイ子ね、ウチの子供にしたいわねと言ってくださり嬉しかったです。」と当時を振り返っています。









そして「ツーショットで撮影してくださったお写真は宝物で美輪さんのどんなことも乗り越えて素晴らしい歌でご自身を表現し生き方とお人柄と世界観に憧れます。」と綴っています。









最後に氷川さんは「本当にありがとうございました。ずっと美輪さんは心に生きています。そしてみなさんの心に残り続けます。」と結んでいます。









【担当：芸能情報ステーション】