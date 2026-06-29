米男子ツアー3勝の丸山茂樹が代表理事を務める「一般財団法人丸山茂樹ジュニアファンデーション」が主催する「第36回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」の女子大会が28日、千葉・ムーンレイクC茂原Cで開催され、18ホールのストロークプレー（同スコアはカウントバックで順位を決定）で争われた。

中学生の部（5971ヤード、パー72）は25人が参加し、金子心（東京・目黒南中2年）が72で優勝。「ドライバーが全部引っかけで調子が悪かったが、セカンドショットでリカバリーすることができ、バーディーが取れたので良かった。雨の中でのプレーは苦手だけど、安定してパーオンできた」とコメントした。

高校生の部（6276ヤード、パー72）は26人が参加し、境美玲（埼玉栄高1年）が69で制覇。「前半はパーオン率が高かったが、パットを打ち切ることができず、バーディーを1つも取れない苦しい展開だった。後半はパットでしっかりカップに届かせる意識でストロークしたら、入るようになって、スコアを伸ばすことができた」と話した。

27日に予定されていた男子大会は悪天候により中止となった。