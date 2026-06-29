W杯で3連敗と崩壊したチュニジアの未来はどうなる 緊急登板のルナール続投の可能性も？「もし長期的なプロジェクトを提案してくれるなら」
2026W杯で最もドタバタしてしまったチームと言えるだろうか。グループFでスウェーデンに1-5、日本に0-4、オランダに1-3と手痛くやられたチュニジア代表は3戦全敗でW杯を去った。
1戦目のスウェーデン戦後には代表監督サブリ・ラムシを解任する仰天の動きがあり、後任にはエルヴェ・ルナールを招聘。しかし大会中にチームを劇変させられるはずもなく、ルナールを迎えても結果は出なかった。
ルナールも適切なオファーであれば検討すると語っていて、ルナールの実績を考えれば悪い話ではないだろう。
「もし彼らが長期的なプロジェクトを提案してくれるなら、断る理由はない。私は対話する相手を尊重するし、話し合うことはできる。今は将来へ最適なプロジェクトを自由に選べる立場にあるしね。今回のミッションがどれだけ困難かは承知していたが、このような困難な状況を経験することで多くのことを学べる。素晴らしい経験だったよ」
ルナールの言葉通り、チュニジアに必要な長期的なプランだ。今大会は何とも苦い結果となったが、2030年大会へ変わっていけるだろうか。