【W杯2026】日本テレビ、決勝トーナメントの中継カード発表 メッシ、C・ロナウドら注目カード続々【一覧掲載】
日本テレビは29日、『FIFAワールドカップ2026』決勝トーナメントの中継カードを発表した。グループステージ終了を受け、決勝トーナメントから注目の6試合を日本テレビ系全国ネットで生中継する。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
■メッシ、C・ロナウドら注目カード続々
【決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）】
7月1日(水)午前1：39〜 コートジボワール×ノルウェー
※日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手
7月3日(金)午前7：40〜 ポルトガル×クロアチア
※Cロナウドvsモドリッチ レジェンド対決
7月4日(土)午前6：40〜 アルゼンチン×カーボベルデ
※大会得点王メッシvs大旋風の初出場国
【決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）】
7月5日(日)午前5：40〜
ドイツvsパラグアイの勝者×フランスvsスウェーデンの勝者
※優勝候補対決か？
7月7日(火)午前3：40〜
ポルトガルvsクロアチアの勝者×スペインvsオーストリアの勝者
※41歳C・ロナウドvs18歳ヤマルが実現か？
【準決勝】
7月15日(水)午前3：40〜 M97勝者×M98勝者
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
■メッシ、C・ロナウドら注目カード続々
【決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）】
7月1日(水)午前1：39〜 コートジボワール×ノルウェー
※日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手
※Cロナウドvsモドリッチ レジェンド対決
7月4日(土)午前6：40〜 アルゼンチン×カーボベルデ
※大会得点王メッシvs大旋風の初出場国
【決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）】
7月5日(日)午前5：40〜
ドイツvsパラグアイの勝者×フランスvsスウェーデンの勝者
※優勝候補対決か？
7月7日(火)午前3：40〜
ポルトガルvsクロアチアの勝者×スペインvsオーストリアの勝者
※41歳C・ロナウドvs18歳ヤマルが実現か？
【準決勝】
7月15日(水)午前3：40〜 M97勝者×M98勝者