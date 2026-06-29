◆米大リーグ レッドソックス―ヤンキース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ヤンキースのブーン監督が２７日（日本時間２８日）、右肋骨（ろっこつ）の疲労骨折で離脱中のアーロン・ジャッジ外野手（３４）について現状報告したとＡＰ通信が伝えた。

敵地・レッドソックス戦を前に取材に応じた同監督は「（ジャッジの復帰時期は）正確にいつになるかは分からない彼はウエイトルームでいくつかトレーニングをしている。具体的に何をしているかすべては把握していないが、離脱当初よりはできることが増えてきていると思う」と説明した。

ジャッジは４月２６日のアストロズ戦の守備でダイビングプレーをした際に負傷。５日（同６日）に右肋骨（ろっこつ）の疲労骨折で１０日間の負傷者リストに入っていた。現状は、経過確認のための再検査を待っている段階だという。

今季は５９試合に出場して１７本塁打、３８打点、打率２割４分８厘、５盗塁をマーク。開幕前の３月には米国代表の主将として第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場していた。