ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２８日（日本時間２９日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点、１得点だった。打率２割９分５厘。チームは宿敵相手の３連戦を２勝１敗で勝ち越した。

勝負強さが光ったのは３回一死二塁だった。右腕キングのカウント２―１からの４球目、外角低めのボール球の９５・７マイル（約１５４キロ）のシンカーを逆方向へ。ライナーは左前に落ち、先制適時打となった。

１―１の４回一死一塁は四球で出塁。続くパヘスが四球で満塁とするとフリーマンが粘って９球目で押し出し四球を選んで勝ち越した。さらにベッツの中前２点適時打で３点目のホームを踏んだ。

６回二死二塁は２番手の左腕松井裕樹と対戦。カウント１―２からの４球目、内角低めの８３・４マイル（約１３４・２キロ）のスプリットにバットは空を切った。

初回先頭は２球で追い込まれると３球目、外角低めの８７・４マイル（約１４０・７キロ）のチェンジアップに空振り三振。９回一死無走者は４番手の右腕ペラルタの外角低めの９７・１マイル（約１５６・３キロ）のフォーシームにバットを合わせるも遊ゴロだった。

６月は前日まで打率３割３分８厘、７本塁打、１５打点、ＯＰＳ１・１１６。この試合も先制適時打を放ったが、「ミスター・ジューン」にしては物足りない成績だ。今季は投手にウエートを置いているからだろう。

次回登板は中６日で１日（同２日）の敵地アスレチックス戦に決まった。規定投球回に達していないが、防御率１・５８は５０イニング以上投げた投手ではナ・リーグ２位。被打率１割７分１厘も同２位で、ＷＨＩＰ（１イニング当たりに許す走者数）０・９０は同３位だ。

アスレチックスはア・リーグ西地区４位だが、１９本塁打、６４打点のカーツ、１９本塁打、４３打点のランゲリアーズ、１３本塁打、４１打点のソダーストロムと要注意打者が並ぶ。しかし、前回登板では１００マイル（約１６０・９キロ）超のフォーシームが自己最多の１４球を数えた。魔球スイーパーも健在だ。懸念されるのはマスクをかぶるであろうラッシングとの意思疎通だが、前日、本塁打を放った際に笑顔で祝福しており、問題はなさそう。

規定投球回を意識する段階ではないが、１イニングでも長い無双投球に期待だ。