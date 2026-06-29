【HG 1/144 ハイドラガンダム】 予約開始：6月29日12時 11月 発送予定 価格：5,500円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ハイドラガンダム」を11月に発売する。6月29日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,500円。

本製品は、「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」に登場する「ハイドラガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

メカデザイナーの阿久津潤一氏により描き起こされた新デザインのハイドラガンダムを商品化しており、特徴でもある高機動モビルアーマー形態への変形を再現できる。

ハイドラガンダムを完全新規造形で再現しており、特徴的な頭部を新デザインで再現。脚部には、連動ギミックを搭載しダイナミックなポージングができる。

ハンドパーツは開き手が付属しており、武装のEMFシールドは、サーベルが連結可能となっており、シールドも新たに展開ギミックを搭載している。バスター・カノンは新デザインで造形しており、右肩に装着できる。ショルダークローは、サーベルが4本付属し、背部アームに装着可能となっている。

高機動モビルアーマー形態への可変ギミックを再現しており、脚部や腰部にギミックを集約し新機構で再現。背面アームは各所に可動ポイントがあり、フレキシブルに可動するほか、リード線を取り付けることで、よりダイナミックなポージングを実現できる。

またパッケージは、描き起こしのパッケージアートを用いたフルカラーパッケージを採用している。

「HG 1/144 ハイドラガンダム」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PVC

(C)サンライズ

※画像は開発データを使用したCGです。実際の商品とは異なる場合がございます。