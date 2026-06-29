「もう、すごいの一言」“アジア１位”の男が感嘆した日本代表戦士は？【W杯】
ベスト32が出そろった北中米ワールドカップ。グループFを１勝２分けの２位で通過した日本代表は、６月29日のラウンド32で、最多優勝を誇るブラジル代表と対戦する。
ボランチで先発が予想される佐野海舟は、「簡単な試合ではないというのは、全員が理解していると思います。自分たちがしっかり持っているものを全員で準備して、ぶつけたいなと思います」と意気込みを語った。
その25歳のMFは、スウェーデン戦は温存され、出番はなかった。代わりに鎌田大地とボランチを組んだ田中碧は、気迫を全面に出して攻守に奮闘した。そのパフォーマンスについて、佐野も称賛する。
「いや、もう、すごいの一言です。ああいう風にチームをプレーで前向きな雰囲気にさせるというのはやはり、すごいと思いますし。自分もそういうプレーをどんどん出していかないといけないなと思っています」
ドイツの移籍専門メディア『transfermarkt』によれば、佐野の市場価値はアジア人トップの4000万ユーロ。その上昇株が感嘆する田中のパフォーマンスは、まさに圧巻だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
ボランチで先発が予想される佐野海舟は、「簡単な試合ではないというのは、全員が理解していると思います。自分たちがしっかり持っているものを全員で準備して、ぶつけたいなと思います」と意気込みを語った。
その25歳のMFは、スウェーデン戦は温存され、出番はなかった。代わりに鎌田大地とボランチを組んだ田中碧は、気迫を全面に出して攻守に奮闘した。そのパフォーマンスについて、佐野も称賛する。
「いや、もう、すごいの一言です。ああいう風にチームをプレーで前向きな雰囲気にさせるというのはやはり、すごいと思いますし。自分もそういうプレーをどんどん出していかないといけないなと思っています」
ドイツの移籍専門メディア『transfermarkt』によれば、佐野の市場価値はアジア人トップの4000万ユーロ。その上昇株が感嘆する田中のパフォーマンスは、まさに圧巻だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神