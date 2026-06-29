【サイバーパンク:エッジランナーズ2】 2026年秋 公開予定

2026年秋に配信を予定しているアニメ「サイバーパンク:エッジランナーズ2」の新ビジュアルが公開された。

本作はオープンワールドRPG「サイバーパンク2077」の世界を舞台としたアニメーション作品。第1作目は2022年にNetflixにて公開され、新作が2026年秋に配信予定となっている。監督は五十嵐海氏、リードキャラクターデザイナーは菅野一期氏が担当。脚本は前作に引き続き、大塚雅彦氏とバルトシュ・シュティボル氏が手掛ける。

今回、公式Xにて4人のキャラクターを描いた新ビジュアルが公開。本作の世界観をチェックできる「オフィシャルティザー2」は6月30日0時30分に公開が予定されている。

From corpo towers to the chrome-forged edge. ??



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【Cyberpunk: Edgerunners 2 | Official Teaser 2】