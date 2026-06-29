カンテレ・フジテレビ系全国ネットで、６月29日よる10時から『銀河の一票』を放送する。ついに最終回、明らかになる“告発の手紙”の真実！迎える選挙戦最終日、茉莉（黒木）、あかり（野呂佳代）、流星（松下洸平）がたどり着いた決断とは――。

「茉莉ちゃんには知る権利がある」「茉莉ちゃんにとっても、爆弾だから」と、流星（松下洸平）から呼び出された茉莉（黒木華）は、“告発の手紙”に関する調査報告書を見せられる。同じ頃、五十嵐（岩谷健司）は鷹臣（坂東彌十郎）の政策秘書・雫石（山口馬木也）に会い、「答え合わせがしたい」と自ら突き止めた５年前のある重大な事実をぶつけていた。

それは、転落死した医大の学部長と鷹臣との間で秘密裏に交わされた、ある“約束”。これが明るみに出れば、民政党幹事長である鷹臣への信頼が失墜するだけでなく、鷹臣の娘で秘書を務めていた茉莉も、非難の目にさらされてしまう。

茉莉はある覚悟を胸に、ようやく正体が判明した“告発の手紙”の送り主に会いに行く。一方、流星のもとには差出人不明の新たな手紙が…。

ついに迎えた選挙戦最終日。最後の演説に立つあかりと流星、そして、その真摯（しんし）な訴えに耳を傾ける茉莉。それぞれがたどり着いた決断とは？ 50日間に及んだ都知事選の結末は、果たして――。