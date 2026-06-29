日本レコード協会新会長にエイベックス林真司氏

一般社団法人日本レコード協会は２６ 日に開催された理事会において、新会長に林真司副会長（エイベックス株式会社代表取締役ＣＦＯ）を選任したと２９日、発表した。任期は６月２６日から２８ 年定時総会終結時まで。村松俊亮前会長は任期満了により退任した。

林氏は１９６４年６月８日生まれ。９０年に エイベックス・ディー・ディー株式会社（現：エイベックス株式会社） 入社。常務取締役、代表取締役ＣＢＯなどを歴任し、１８年から代表取締役ＣＦＯを務めている。同協会では約１４ 年にわたり協会理事を務め、副会長、予算委員会委員長等を歴任してきた。

【林新会長コメント】

この度、会員社の皆様からご推挙いただき、日本レコード協会会長に就任いたしました。皆様のご理解とご協力を賜りながら、日本音楽の海外展開および適正な対価還元のた

めの基盤整備をはじめ、レコード産業の振興と音楽文化の発展に向けて、力を尽くしてまいる所存です。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

【村松前会長コメント】

この度、６月２６日をもちまして任期満了により退任いたしました。５年間の在任中に賜りました皆様からの格別のご支援に対し、心より御礼申し上げます。林新会長のもと、日本レコード協会への変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。皆様のご健勝と業界のさらなる発展を祈念いたします。