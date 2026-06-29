東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.74 高値161.85 安値161.53
162.20 ハイブレイク
162.03 抵抗2
161.88 抵抗1
161.71 ピボット
161.56 支持1
161.39 支持2
161.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1384 高値1.1434 安値1.1354
1.1507 ハイブレイク
1.1471 抵抗2
1.1427 抵抗1
1.1391 ピボット
1.1347 支持1
1.1311 支持2
1.1267 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3200 高値1.3232 安値1.3180
1.3280 ハイブレイク
1.3256 抵抗2
1.3228 抵抗1
1.3204 ピボット
1.3176 支持1
1.3152 支持2
1.3124 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8097 高値0.8112 安値0.8066
0.8163 ハイブレイク
0.8138 抵抗2
0.8117 抵抗1
0.8092 ピボット
0.8071 支持1
0.8046 支持2
0.8025 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.74 高値161.85 安値161.53
162.20 ハイブレイク
162.03 抵抗2
161.88 抵抗1
161.71 ピボット
161.56 支持1
161.39 支持2
161.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1384 高値1.1434 安値1.1354
1.1507 ハイブレイク
1.1471 抵抗2
1.1427 抵抗1
1.1391 ピボット
1.1347 支持1
1.1311 支持2
1.1267 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3200 高値1.3232 安値1.3180
1.3280 ハイブレイク
1.3256 抵抗2
1.3228 抵抗1
1.3204 ピボット
1.3176 支持1
1.3152 支持2
1.3124 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8097 高値0.8112 安値0.8066
0.8163 ハイブレイク
0.8138 抵抗2
0.8117 抵抗1
0.8092 ピボット
0.8071 支持1
0.8046 支持2
0.8025 ローブレイク