東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.74　高値161.85　安値161.53

162.20　ハイブレイク
162.03　抵抗2
161.88　抵抗1
161.71　ピボット
161.56　支持1
161.39　支持2
161.24　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1384　高値1.1434　安値1.1354

1.1507　ハイブレイク
1.1471　抵抗2
1.1427　抵抗1
1.1391　ピボット
1.1347　支持1
1.1311　支持2
1.1267　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3200　高値1.3232　安値1.3180

1.3280　ハイブレイク
1.3256　抵抗2
1.3228　抵抗1
1.3204　ピボット
1.3176　支持1
1.3152　支持2
1.3124　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8097　高値0.8112　安値0.8066

0.8163　ハイブレイク
0.8138　抵抗2
0.8117　抵抗1
0.8092　ピボット
0.8071　支持1
0.8046　支持2
0.8025　ローブレイク