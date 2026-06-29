蓬莱舞が『FLASH』に登場！大ヒット2nd写真集『ラストシーン』の未公開カット解禁
レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売
写真集が大ヒットの蓬莱舞、『FLASH』で珠玉のアザーカット公開！
発売中の2nd写真集『ラストシーン』がヒットを記録している俳優・蓬莱舞が、6月23日(火)発売の『FLASH』に登場した。
誌面では、同写真集に収まりきらなかった未公開カットを6ページにわたり掲載。ロケ地となった南国・タイの地で、儚げな佇まいからいたずらな表情まで、彼女の多彩な魅力を凝縮している。写真集とあわせてチェックしたい必見のグラビアだ。
【プロフィール】
蓬莱舞（ほうらい・まい）
20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身
T160・B86 W58 H84
2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。
そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて
【クレジット】
蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一
【デジタル告知】
蓬莱舞 2nd写真集『ラストシーン』のデジタル限定未公開カット版『旅の途中に』は各電子書店で発売中！