蓬莱舞が『FLASH』に登場！大ヒット2nd写真集『ラストシーン』の未公開カット解禁

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

写真集が大ヒットの蓬莱舞、『FLASH』で珠玉のアザーカット公開！

発売中の2nd写真集『ラストシーン』がヒットを記録している俳優・蓬莱舞が、6月23日(火)発売の『FLASH』に登場した。

誌面では、同写真集に収まりきらなかった未公開カットを6ページにわたり掲載。ロケ地となった南国・タイの地で、儚げな佇まいからいたずらな表情まで、彼女の多彩な魅力を凝縮している。写真集とあわせてチェックしたい必見のグラビアだ。

【プロフィール】

蓬莱舞（ほうらい・まい）

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身

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2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。

そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【デジタル告知】

蓬莱舞 2nd写真集『ラストシーン』のデジタル限定未公開カット版『旅の途中に』は各電子書店で発売中！