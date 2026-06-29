『新劇場版☆ケロロ軍曹』なぜ賛否両論に？　福田雄一流の“パロディの奔流”で欠落したもの

ケロロ小隊再集結で話題の映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に劇場公開され、はやくも話題を巻き起こしている。実写版『銀魂』やTVドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』を監督した福田雄一が脚本と総監督を務めただけあって、『ケロロ』の特徴のひとつだったパロディをこれでもかと浴びせられる映画になっている。

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ネコの地縛霊を連想させるキャラクターが、ケロロ小隊のタママ二等兵を演じる小桜エツコのような声でしゃべったり、不気味な表情の巨人たちが現れて走り回ったり。どこかで見たようなシーンが次から次へと登場して、何の作品を見ているのだろうという気にさせる。

『ケロロ軍曹』ならあって当然とも言えるパロディシーンの奔流が、映画としては16年という時間を一気に押し流すようにして、『ケロロ軍曹』という作品にファンが覚えていた味を蘇らせる。他にも赤い巨人や汎用ヒト型決戦兵器といった人気作品を想起させるパロディキャラが登場。その中にはもちろん、『機動戦士ガンダム』も含まれている。

パロディは『ケロロ軍曹』に欠かせない味だ。吉崎観音による原作漫画の頃から、『機動戦士ガンダム』のパロディを繰り広げてマニアックなファンを喜ばせていた。アニメ化に当たって子供向けのシリーズへと内容をシフトさせた時も、『ガンダム』のパロディはしっかりと残った。それどころか、『ガンダム』と同じ制作会社でアニメ化されたこともあって、効果音の流用も含めて濃さを増した。

そんな『ケロロ軍曹』の新作を、コミカルな会話劇と大胆なパロディで知られる映画監督の福田雄一が手がけることになった。パロディ色が強まるのは当然で、あとはどこまではじけるかが注目ポイントだった。そうした関心を外すことなく、『新劇場版』にはぎっしりとパロディが詰め込まれた。

それだけではない。坂田銀時ら『銀魂』のキャラクターを登場させるだけでなく、自身が監督した実写版『銀魂』に出演した小栗旬、菅田将暉、橋本環奈を声優として引っ張って来た。TVシリーズ『勇者ヨシヒコ』もアニメにして登場させ、出演していた山田孝之や木南晴夏を声優として起用。福田作品には欠かせないムロツヨシと佐藤二朗も、それぞれの役の声を演じさせるパワープレイでお祭り気分を盛り上げようとした。

そんな福田総監督ならではのサービス精神が、結果として行き過ぎを生んでしまったようで、漫画とアニメで人気の『進撃の巨人』を想起させるシーンが権利元の意向に反したものだったと、製作に当たったバンダイナムコフィルムワークスとバンダイナムコピクチャーズが「お詫び」の声明を出した。一種の批評行為でもあるパロディに許諾が必要かは簡単に判断できないが、様々な作品の権利を預かりビジネスを展開しているエンターテインメント企業で、原作者や権利者が望まない描写を入れるのは、避けるべきだったかもしれない。

ストーリーに関しては、すっかり地球になじんで侵略の気配を見せなくなっていたケロロたちに対し、「それなら自分たちが侵略を成し遂げる」と現れ、地球を危機に陥れたアルデルという発明家に、ケロロたちが挑むという『ケロロ軍曹』らしいものだった。劇場版第3作の『超劇場版ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決戦であります！』（2008年）を思わせるところもあって、その時と同じようにケロロやタママ、ギロロ伍長にクルル曹長、ドロロ兵長といったケロロ小隊の面々が、それぞれの特徴を生かした活躍ぶりを見せて楽しませてくれる。

そこに絡むケロロの友だちの日向冬樹や、冬樹の姉でギロロから片思いされている夏美、冬樹のことが大好きな二重人格者の西澤桃華、ドロロと共闘するくノ一の東谷小雪、ケロロをおじさまと慕う恐怖の大王アンゴル・モアといったおなじみの面々と”再会”できる喜びもある。TVシリーズの時から出演してきた声優陣が、この新劇場版で交替することが発表されているだけに、集大成的な作品としての役目を果たしていたとも言える。

ただし、第5作目まで作られた『ケロロ軍曹』の劇場版にあったエッセンスが、そのまま引き継がれた”第6作”という位置づけにあるかというと、答えに迷う観客も少なくなさそう。その理由が、アニメの『ケロロ軍曹』をスタート時から支えた佐藤順一総監督が、劇場版で見せようとしていたことの欠落だ。

佐藤総監督が『ケロロ軍曹』のアニメを手がけるようになった時、目指したのは、『ドラえもん』のように子供が見て楽しめるシリーズへの成長だった。侵略者として襲来しながら地球になじんでしまったケロロは、日向家に居候をしてガンプラ作りにかまける気ままな日々を送っている。そんなケロロと日向冬樹を中心に、大勢のキャラたちが入れ替わり登場して繰り広げるドタバタとした日々に子供たちは憧れ、夢を託すような気持ちでTVシリーズに見入った。

毎週のようにエピソードに盛り込まれるパロディでは、古いネタから新しい作品の情報までいろいろと取り入れて、上の世代の関心を誘った。コナミから出ていた恋愛シミュレーションゲーム『ラブプラス』をモチーフとしたゲームにケロロがのめり込むエピソードまであって、ネタのさばきぶりにマニアですら唸らされた。新劇場版がパロディの奔流になったのも、隙間を埋めるようにパロディをたたき込んでくるTVシリーズの作風に影響を受けたからかもしれない。

ただ、劇場版の『ケロロ軍曹』については、パロディで楽しませながらもしっかりとしたストーリーを見せて、子供たちに思いを届けようとしていた。それがケロロと冬樹の友情だ。

例えば第3作では、ケロロたちに成り代わろうと侵略してきた謎のケロン人を打倒するため、ケロロが単身で敵の元へと乗り込もうとした時、友達だからと冬樹が後を追いかけていく。第5作『超劇場版ケロロ軍曹 誕生!究極ケロロ 奇跡の時空島であります!!』でも同様に、原作からケロロと冬樹がイースター島に行くエピソードを選んで映画化し、2人の友情と成長を見せようとした。

信頼し合うケロロと冬樹を軸に、登場するキャラたちが特徴を生かした大活躍をする劇場版を見て来た人が、16年ぶりの新劇場版にも同じ感動を望んでいたとしても不思議はない。渡辺久美子を筆頭に声優陣が交替となるという記念碑的な作品だったことも、そうした希望をより強いものにした。だから、怒られる事態まで発生するほどパロディの要素が色濃く出過ぎてしまった新劇場版を、見たかったものとは違うと言う人も現れた。有終の美を飾らせてあげたかったという気持ちもあったのだろう。

ただ、ここから改めて『ケロロ軍曹』という作品を広めていくための先触れとして、今回の新劇場版を位置づけたい側の思惑を考えるなら、インパクトこそが重要という意識が先走ったことも理解できる。そうしてチョイスしたのがパロディの飽和攻撃で良かったのかどうかは、改めてアニメ化される『ケロロ軍曹』がどのように受け止められ、どこまで広がっていくかで判断するしかない。

ひとつ言うなら、新劇場版で敵キャラの声を務めたジェシーは、2つの役を完璧に演じ分けてエンターテイナーとしての素質を存分に見せてくれた。anoが歌うエンディング「貸しっぱなしデスティニー」もポップさとデスさが混ざったケロロらしい曲だった。部分部分ではしっかりと良さも見せていた新劇場版。TVシリーズや過去の劇場版『ケロロ軍曹』が大好きだった人が見て、福田監督の世界が好きな人も見て、どちらもよく知らない人が見て、それぞれに思いを口にしながら、次の世代の『ケロロ軍曹』を探っていく。そうすることで、『ドラえもん』に続く名作の列に、改めて並び直せるだろう。

（タニグチリウイチ）