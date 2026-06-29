あまりに子煩悩なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「ホントにいい子…」「優しいなぁ」「お母さんみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：池に入る2歳の女の子→大型犬が『大丈夫かな？』と一緒に入ってきて…『保護者のような光景』】

家族で旅行にやってきた

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、2歳の女の子『ほの』ちゃんの日常が紹介されています。今回は、家族旅行に行ったときの思い出を投稿。

宿泊施設には、広々とした専用庭に加え、小さな池まで備わっていたといいます。水遊びが大好きなおからちゃんは、到着するなり大興奮。迷うことなく池へ飛び込み、おもちゃを投げてもらうたびに水しぶきを上げながら夢中で遊び始めます。その楽しそうな姿に、家族みんなも思わず笑顔に。

ほのちゃんが池に挑戦！

しばらくすると、2歳のほのちゃんも池へ挑戦することになりました。しかし以前、川遊びで水を怖がって泣いてしまったことがあり、家族は少し心配していたそうです。そんな様子を見ていたおからちゃんは、ほのちゃんのそばへゆっくり近づきます。そして、ほのちゃんが恐る恐る池へ足を入れると、自分も一緒に水の中へ。

「大丈夫だよ」「ここは石があるから気を付けてね」と伝えるかのように、ぴったり寄り添いながら優しく見守ってくれました。その姿はまるで、小さな子どもを気遣う保護者のよう。おからちゃんの頼もしさと優しさに、多くの人が胸を打たれました。

甲斐甲斐しく寄り添う姿に感動

おからちゃんのおかげで安心したのか、ほのちゃんは少しずつ緊張がとけ、水遊びを思い切り楽しめるようになりました。気付けば池から上がりたがらないくらい夢中になり、おからちゃんも最後までそばを離れることなく見守り続けてくれたそうです。

池から上がる瞬間まで気配りを忘れない姿には、家族も感動したのだとか。たっぷり遊んだあとは、みんなで花火を楽しみ、旅行は温かな思い出とともに締めくくられました。人と犬の深い絆が伝わる、心癒やされる旅行の記録でした。

この投稿には「胸が温かくなりました」「幸せってこういうこと」「最高の癒しでした」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄妹の姿は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。