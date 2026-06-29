スヌーピーの世界で遊べる日本初の屋内施設が誕生 「SNOOPY Playful PARK」2026年夏オープン
人気キャラクター「PEANUTS（ピーナッツ）」の世界観を楽しめる日本初のインドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK（スヌーピー プレイフル パーク）」が、2026年夏に千葉・イオンモール津田沼Southにオープンする。
【画像】「SNOOPY Playful PARK」メインロゴ
イオンエンターテイメントと、日本国内で「PEANUTS」のエージェントを務めるソニー・クリエイティブプロダクツが提携し、新業態として展開する施設。「えがおがひとつになるところ。」をコンセプトに、スヌーピーと仲間たちの“Playful（遊び心）”を体感できる空間が広がる。体を動かして遊ぶだけでなく、想像力を膨らませながら遊ぶ体験を通じて、子どもから大人まで笑顔になれる場所を提供する。
施設は「プレイグラウンド」「飲食」「物販」の3エリアで構成。プレイグラウンドにはボールプールやアスレチックなど、子どもたちが元気いっぱい遊べる設備（一部年齢制限あり）のほか、ごっこ遊びが楽しめる「なりきりショップ」やフォトブースを設置。イベント広場ではワークショップなども開催される予定だ。
また、飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」ではオリジナルメニューを提供し、物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」では施設限定アイテムなどを販売する。
施設面積は約900平方メートルで、飲食エリアには58席を備える。営業時間は午前9時から午後10時まで。
【画像】「SNOOPY Playful PARK」メインロゴ
イオンエンターテイメントと、日本国内で「PEANUTS」のエージェントを務めるソニー・クリエイティブプロダクツが提携し、新業態として展開する施設。「えがおがひとつになるところ。」をコンセプトに、スヌーピーと仲間たちの“Playful（遊び心）”を体感できる空間が広がる。体を動かして遊ぶだけでなく、想像力を膨らませながら遊ぶ体験を通じて、子どもから大人まで笑顔になれる場所を提供する。
また、飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」ではオリジナルメニューを提供し、物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」では施設限定アイテムなどを販売する。
施設面積は約900平方メートルで、飲食エリアには58席を備える。営業時間は午前9時から午後10時まで。