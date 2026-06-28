G大阪FW満田誠が柏に期限付き移籍「勝利やタイトル獲得のために全力で頑張ります」
柏レイソルは28日、ガンバ大阪からFW満田誠(26)が期限付き移籍で加入すると発表した。移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなり、期間中にG大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。
流通経済大出身の満田は2022年にサンフレッチェ広島へ加入し、昨年2月にG大阪へ期限付き移籍。今年から完全移籍となったが、4月にヴィッセル神戸へ期限付き移籍していた。
また、2022年7月のEAFF E-1サッカー選手権で日本代表に初選出され、同大会でデビュー。国際Aマッチ通算2試合に出場している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW満田誠
(みつた・まこと)
■生年月日
1999年7月20日(26歳)
■出身地
熊本県
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
ソレッソ熊本-広島ユース-流通経済大-広島-G大阪-神戸-G大阪
■出場歴
J1リーグ:122試合18得点
J1百年構想リーグ:7試合
リーグカップ:25試合6得点
天皇杯:11試合3得点
ACL:8試合
■コメント
▽柏側
「ガンバ大阪から期限付き移籍で加入することになりました、満田誠です。
結果にこだわり、ピッチ上で価値を示し、チームの勝利やタイトル獲得のために、全力で頑張ります。よろしくお願いします」
▽G大阪側
「この度、柏レイソルに期限付き移籍することになりました。この半年で中々思うような結果が出せなかったので、結果にこだわって成長してきます。」
▽神戸側
「短い期間でしたが、様々な経験をさせていただき本当に感謝しています。
シーズン途中にも関わらず選手・スタッフ、ファン・サポーターの皆さんがとても温かく迎え入れてくれて、良い環境でサッカーが出来ました。J1百年構想リーグ、ACLEでレベルの高い選手とサッカーを出来たことが自分にとっても凄く刺激になりました。
次は対戦相手としてですがピッチで戦えることを楽しみにしています。
トモニ戦えて良かったです!ありがとうございました!」
流通経済大出身の満田は2022年にサンフレッチェ広島へ加入し、昨年2月にG大阪へ期限付き移籍。今年から完全移籍となったが、4月にヴィッセル神戸へ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW満田誠
(みつた・まこと)
■生年月日
1999年7月20日(26歳)
■出身地
熊本県
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
ソレッソ熊本-広島ユース-流通経済大-広島-G大阪-神戸-G大阪
■出場歴
J1リーグ:122試合18得点
J1百年構想リーグ:7試合
リーグカップ:25試合6得点
天皇杯:11試合3得点
ACL:8試合
■コメント
▽柏側
「ガンバ大阪から期限付き移籍で加入することになりました、満田誠です。
結果にこだわり、ピッチ上で価値を示し、チームの勝利やタイトル獲得のために、全力で頑張ります。よろしくお願いします」
▽G大阪側
「この度、柏レイソルに期限付き移籍することになりました。この半年で中々思うような結果が出せなかったので、結果にこだわって成長してきます。」
▽神戸側
「短い期間でしたが、様々な経験をさせていただき本当に感謝しています。
シーズン途中にも関わらず選手・スタッフ、ファン・サポーターの皆さんがとても温かく迎え入れてくれて、良い環境でサッカーが出来ました。J1百年構想リーグ、ACLEでレベルの高い選手とサッカーを出来たことが自分にとっても凄く刺激になりました。
次は対戦相手としてですがピッチで戦えることを楽しみにしています。
トモニ戦えて良かったです!ありがとうございました!」