合コンで冷めている女性だと思われる行動８パターン
合コンにおいて、会話が盛り上がることなく、気まずい空気が流れてしまうこともあるのではないでしょうか。もしかしたら、「冷めている女性」と思われ、男性のテンションを下げてしまった可能性があります。では一体、どのような行動によって、「冷めている女性」と思われるのでしょうか。そこで今回は、普段の行動を振り返っていただくために、「合コン冷めている女性だと思われる行動８パターン」を紹介させていただきます。
【１】男性からの質問に対して、冷静かつシンプルに答える。
「週末は何をしているの？」という男性からの質問に対して、「寝ている。」とシンプルに答え、会話が盛り上がらないパターンです。男性からの質問が答えづらいものだとしても、出来るだけ熱心に答えてあげる姿勢が大切なのかもしれません。
【２】「私、冷めているからね。」と自分で言う。
冷めている女性であることを宣言するパターンです。このように宣言されてしまっては、相手の男性はリアクションに困り、会話を盛り上げることが困難となります。冷めていることを宣言せず、笑顔で会話した方が良いでしょう。
【３】男性が体を張ったギャグを披露しても、まったく笑わない。
男性が体を張ったギャグを披露しても、まったく笑わず、放置するパターンです。男性も孤独を感じ、テンションが急低下する可能性があります。男性の努力に対して敬意を表し、微笑むくらいの優しさがあっても良いでしょう。
【４】恋愛の話を振られたとき、「なんでそんなこと聞きたいの？」と水を差す。
恋愛の話を持ちかけられても、冷たく対応するパターンです。男女で共通する話題とも言える「恋愛の話」に対して、「なんでそんなこと聞きたいの？」と突き放すことで、「冷めている女性」のレッテルを貼られる恐れがあります。ときには温かく対応しても良いでしょう。
【５】みんなと同調して、盛り上がることがない。
周囲の盛り上がりに同調することなく、冷静な態度を保つパターンです。みんなで話をしていた場合、一体感を得られず、周囲との温度差が広がる恐れがあります。ときには一緒に盛り上がるような気遣いが必要となるでしょう。
【６】褒められても、そんなに喜ばない。
男性が褒めてくれているにも関わらず、社交辞令だと思い、まったく相手にしないパターンです。褒め言葉に対して喜ばないことで、男性のテンションが下がり、次第に距離を置かれる恐れがあります。たとえ社交辞令であっても、褒められて嬉しいと感じたのであれば、喜んでみせても良いでしょう。
【７】「別に男には興味がない。」と言い放つ。
好みのタイプについて聞かれたとき、「別に男には興味がない。」と言い放つパターンです。本音で話すことで、今の自分の姿勢を知ってもらうことができますが、みんなで話をしていた場合、場の空気が凍りつく恐れがあります。
【８】自分から質問することが少ない。
男性に関する質問をしないパターンです。質問しないことで、無言の状態が続き、男性に「冷めている女性」と思われる恐れがあります。興味のない男性であっても、男性を知るために質問を考えてあげた方が良いでしょう。
身に覚えのある行動はあったでしょうか。当てはまる項目があった方は、もしかしたら「冷めている女性」だと思われている恐れがあるので、気をつけたいものです。また、今回紹介した項目以外に「冷めている女性」と思われる行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
「週末は何をしているの？」という男性からの質問に対して、「寝ている。」とシンプルに答え、会話が盛り上がらないパターンです。男性からの質問が答えづらいものだとしても、出来るだけ熱心に答えてあげる姿勢が大切なのかもしれません。
【２】「私、冷めているからね。」と自分で言う。
冷めている女性であることを宣言するパターンです。このように宣言されてしまっては、相手の男性はリアクションに困り、会話を盛り上げることが困難となります。冷めていることを宣言せず、笑顔で会話した方が良いでしょう。
【３】男性が体を張ったギャグを披露しても、まったく笑わない。
男性が体を張ったギャグを披露しても、まったく笑わず、放置するパターンです。男性も孤独を感じ、テンションが急低下する可能性があります。男性の努力に対して敬意を表し、微笑むくらいの優しさがあっても良いでしょう。
【４】恋愛の話を振られたとき、「なんでそんなこと聞きたいの？」と水を差す。
恋愛の話を持ちかけられても、冷たく対応するパターンです。男女で共通する話題とも言える「恋愛の話」に対して、「なんでそんなこと聞きたいの？」と突き放すことで、「冷めている女性」のレッテルを貼られる恐れがあります。ときには温かく対応しても良いでしょう。
【５】みんなと同調して、盛り上がることがない。
周囲の盛り上がりに同調することなく、冷静な態度を保つパターンです。みんなで話をしていた場合、一体感を得られず、周囲との温度差が広がる恐れがあります。ときには一緒に盛り上がるような気遣いが必要となるでしょう。
【６】褒められても、そんなに喜ばない。
男性が褒めてくれているにも関わらず、社交辞令だと思い、まったく相手にしないパターンです。褒め言葉に対して喜ばないことで、男性のテンションが下がり、次第に距離を置かれる恐れがあります。たとえ社交辞令であっても、褒められて嬉しいと感じたのであれば、喜んでみせても良いでしょう。
【７】「別に男には興味がない。」と言い放つ。
好みのタイプについて聞かれたとき、「別に男には興味がない。」と言い放つパターンです。本音で話すことで、今の自分の姿勢を知ってもらうことができますが、みんなで話をしていた場合、場の空気が凍りつく恐れがあります。
【８】自分から質問することが少ない。
男性に関する質問をしないパターンです。質問しないことで、無言の状態が続き、男性に「冷めている女性」と思われる恐れがあります。興味のない男性であっても、男性を知るために質問を考えてあげた方が良いでしょう。
身に覚えのある行動はあったでしょうか。当てはまる項目があった方は、もしかしたら「冷めている女性」だと思われている恐れがあるので、気をつけたいものです。また、今回紹介した項目以外に「冷めている女性」と思われる行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。