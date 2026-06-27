『モアナと伝説の海』入場プレゼントはぷくぷくシールに！『トイ・ストーリー５』も

この夏、ディズニーが贈る2大作品である映画『モアナと伝説の海』と映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、2作品の特製「ぷくぷくシール」が入場者プレゼントとして配布されることが決定した。

特製“ぷくぷくシール”が入場者プレゼントに決定！

『モアナと伝説の海』の主人公は、愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していく“海に選ばれた”少女モアナだ。どんなに悩んでも、心の声を信じて前へと進む彼女の冒険を、スケールアップした美しい映像で描き出す。

モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。半神半人の伝説の英雄で、モアナを支える頼れるマウイ役には、アニメーション版でもマウイ役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが起用されている。役にぴったりの最高のキャストも集結した本作の幕開けまで残り1カ月余りとなり、最新情報にも熱い視線が注がれている。

＜超＞実写版映画『モアナと伝説の海』の公開を記念して、この夏を盛り上げる2作品の特製「ぷくぷくシール」が入場者プレゼントとして配布されることが決定！ 7月31日（金）より、映画『モアナと伝説の海』鑑賞者に先着でプレゼントされる。

※一部劇場除く

※お一人様につき1つプレゼントいたします。

※数量限定 劇場により数に限りがございます。配布終了の際はご了承ください。

前売りチケットで豪華賞品が当たる！ディズニー夏の映画祭り

さらに、「この夏、ディズニーの物語と出かけよう」をテーマに、映画『モアナと伝説の海』と映画『トイ・ストーリー5』の2作品にまたがるスペシャルなキャンペーンがスタートする。「ピクサーの世界展」チケットや映画オリジナルグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが目白押しとなっている。

第1弾：2作品ムビチケキャンペーン

応募には、映画『トイ・ストーリー5』と映画『モアナと伝説の海』どちらもムビチケ前売券の購入が必要となる。専用フォーム（https://cp.ticket.moviewalker.jp/disney-2026-s/）で必要事項を入力して応募できる。

【賞品】

第2弾：映画館で観る2作品キャンペーン

A賞：ディズニー・オン・アイス チケット（12組24人）B賞：OH MY CAFE ギフトチケット 3,000円分（5人）C賞：ディズニー映画オリジナルグッズ（10人）D賞：地球の歩き方 ディズニーの世界（20人）

映画『トイ・ストーリー5』と映画『モアナと伝説の海』の両作品を劇場で鑑賞した人限定で、合計200人に豪華賞品が当たる！ 2作品の【有料鑑賞チケット】、または【入場用QRコードのスクリーンショット】をキャンペーンサイトからアップロードのうえ、専用フォーム（https://cp.cinecon.jp/Disney-2026-summer/）へ必要事項を入力して応募できる。

キャンペーン期間：2026年7月31日（金）〜8月31日（月）23：59対象鑑賞期間：7月3日（金）〜8月31日（月）

【賞品】

鑑賞チケット4枚コース

「ピクサーの世界展」チケット（20組40人）Disney HARVEST MARKETギフトチケット 3,000円分（10人）

鑑賞チケット2枚コース

映画オリジナルグッズセット（40人）映画『トイ・ストーリー5』ステーショナリーセット（10人）

Wチャンス賞

映画『モアナと伝説の海』＆『トイ・ストーリー5』公開情報

映画『トイ・ストーリー5』ステッカー＆映画『モアナと伝説の海』ブックマーカー（120人）

『モアナと伝説の海』は2026年7月31日（金）に劇場公開。『トイ・ストーリー5』は、7月3日（金）公開。（海外ドラマNAVI）

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