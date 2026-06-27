イスラエルとレバノンは26日、イスラエル軍のレバノン領からの撤退を盛り込んだ取り決めで合意しました。ただ、イスラエルと敵対する親イラン組織「ヒズボラ」の武装解除が条件となっていて、実効性は不透明です。

イスラエルとレバノン、仲介国のアメリカの3か国の代表が26日に署名した枠組み合意では、レバノン政府が親イラン組織「ヒズボラ」を武装解除させることを条件に、レバノン南部を占領しているイスラエル軍は段階的に撤退するとしています。

しかし、レバノン議会のヒズボラ系議員は26日、地元メディアの取材に対し、レバノン政府が「アメリカの後ろ盾を得て内戦にでも訴えない限り、合意は実行できない」と批判するなど、ヒズボラが武装解除に応じる見通しは立っていません。

また、イスラエルのネタニヤフ首相は26日のビデオ声明で、ヒズボラが武装解除しない限り、イスラエル軍がレバノン内に駐留し続けると述べていて、今回の合意の先行きには早くも不透明感が漂っています。

イスラエルはアメリカとともにイランへの攻撃に踏み切った後の3月から、ヒズボラを標的としてレバノンで空爆や地上侵攻を行ってきました。

アメリカとイランが今月17日に署名した戦闘終結に向けた覚書では、レバノンを含む全ての戦線での停戦が含まれていて、イスラエルとヒズボラも19日に停戦で合意しています。