桑田佳祐が、6月24日にリリースした最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」より、TVアニメ『あかね噺』の主題歌として書き下ろした楽曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のMVを公開した。

本日公開された映像は、アニメ本編同様に渡辺歩監督をはじめTVアニメ『あかね噺』を手掛けるアニメ制作チームが手がけたアニメMVとなっている。現れたのは、楽屋のテレビで『あかね噺』を見ながら楽曲名にもある“饅頭”を食べる桑田佳祐。支度をする桑田が身に纏うのは見覚えのある着物と羽織。実はこの映像、2026年2月26日の誕生日に突如公開され、アニメーション化した桑田自身が主題歌決定の発表をしたスペシャルアニメ映像の前日譚になっているという。

同映像は、落語を演じる舞台である高座に桑田佳祐が上がり、主題歌を担当することを発表するというもので、桑田自身が声を吹き込んだことでも話題を呼んだ。今回のアニメMVでは、その発表に向けて“饅頭”を食べながら支度をする桑田佳祐がアニメーションで描かれているとのこと。

「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の楽曲フル尺に合わせて『あかね噺』の映像やイラストがふんだんに使用され、アニメのエンディング映像に新たなカットを追加した映像になっている。

https://youtu.be/ZOxRYNiAkjg

最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」は、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌である「人誑し / ひとたらし」、エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」に加えて、「南谷ミュージック・シティー」とカンロの最新CMに使用されている4曲のCMソングが収録され、ジャンル多彩な全7曲が収録されている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 通常盤 アナログ盤 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲

人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング） ▼先着予約購入特典

『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』

片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。

対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）

※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」※TVアニメ『あかね噺』OP主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ▼先行配信「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」※TVアニメ『あかね噺』ED主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/