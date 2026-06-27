パートナーの不倫が原因で離婚しても、子どもと面会する権利はあるもの。ですが、その面会でとんでもない行動に出た人もいるようで？ 今回は、子どもの面会に元不倫相手を連れてきた男性のエピソードをご紹介します。

パパ気持ち悪い…

「夫の不倫が原因で離婚しました。当時、小学生だった娘は大のパパっ子。娘のためにも、離婚後も夫と自由に面会できるようにしていたのですが……。

夫は娘の面会に、不倫相手を連れてきました……。離婚後も夫と不倫相手は交際を続けていたようですが、まさか子どもとの面会にまで連れてくるなんて。

夫は娘の目の前で堂々と不倫相手と手を繋ぎ、ラブラブな様子を見せつけていたそうです。娘はもちろんドン引き。不倫相手の女が『こうしてると本物の家族みたいだね』などと言い出し、夫も『こっちのお母さん（不倫相手）のほうが若くていいだろ！』なんてノンデリ発言をしていて……。

娘はまだ小学生だったこともあり、離婚の原因をハッキリとは伝えていませんでした。娘はその面会ですべてを悟ったようで、『パパ気持ち悪い』『もう会いたくない』と泣いていました……。

夫はしばらくして不倫相手と別れ、また娘に会いたいと言ってきましたが、娘は断固拒否。家庭を壊してまで選んだ不倫相手ともダメになり、あんなに懐いてくれていた娘からも拒絶され、本当にバカだなと思います。娘を傷つけたんだから、自業自得でしょ。せいぜい孤独な老後を過ごしてくれと思います」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 自分の父親が、他の女性と手を繋いでイチャイチャしていたらドン引きですね……。せっかく奥さんが離婚の理由を伏せてくれていたのに、自分から堂々と暴露してしまうとは……。子どもや家族より自分の欲を優先させた結果だと、しっかり自覚してほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。