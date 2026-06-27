大橋ちっぽけが、本日夜21時から放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』の主題歌に、「自己犠牲」が起用されたことを発表した。

本楽曲は、5月29日にリリースした3rdフルアルバム『aritei』に収録されている1曲。ドラマは、織田裕二×小野花梨という初共演の2人が届けるヒューマンミステリーだ。織田裕二のテレ朝ドラマ初主演作として注目を集める今作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手だが天才的な頭脳を持つ財務捜査官という正反対の2人が、ひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫っていく。

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◾️大橋ちっぽけ コメント

主題歌を担当させていただくことができ、大変光栄です。

「自己犠牲」は、孤独や不安に苛まれている人のもとへ光がさすよう、祈りを込めて書いた曲で、ドラマの物語にも寄り添うような楽曲になっていると思います。

ぜひ作品とあわせてお聴きいただけると嬉しいです。

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大橋ちっぽけは、アルバムを引っ提げてのワンマンツアー＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026「aritei」＞を開催する。座席ありのゆったり楽しめるライブを予定しており、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて7月19日に開催する東京公演には、WATWINGの八村倫太郎がゲスト出演することも発表されている。

9月12日からは、東京公演を皮切りに全国10都市で＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞も開催される。北は札幌から南は福岡まで、自身初となるこの全国縦断弾き語りツアーは、初日東京公演と愛知公演が完売。追加公演を含む全12公演を予定しており、チケット抽選受付中だ。

◾️3rdフルアルバム『aritei』

2026年5月29日（金）配信リリース

配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/ariteiPR ▼アルバム収録楽曲

01.I Will Go

02.Getting Over You

03.案の定アイラブユー

※西武鉄道 「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」CMキャンペーンソング

04.コールドスリープ、愛

05.誰かのとなり

※神戸製鋼所（KOBELCOグループ）CM『あしたにいいこと〜技術のかけ算〜篇』タイアップソング

06.気が気じゃないのさ

※西武鉄道「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」第2弾CMキャンペーンソング

07.All I Want feat. 八村倫太郎 from WATWING

08.人間ですから

※西武鉄道「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」CMキャンペーンソング

09.自己犠牲

10.予期不安

11.ぼくのせかいは

12.一体いつから

※学園アイドルマスター月村手毬 STEP3楽曲 セルフカバー

13.言ってよ

※テレビ愛媛 中高生応援プロジェクト「#青春にエール」テーマソング

14.aritei ▼「コールドスリープ、愛」

https://ohashi-chippoke.lnk.to/coldsleepPR ▼「気が気じゃないのさ」

https://ohashi-chippoke.lnk.to/kigakijanainosaPR

◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞ ＜大阪公演＞

・日時：2026年6月26日（金）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：Music Club JANUS

・チケット代：6,000円

・座席：自由席（※整理番号付）

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 平日のみ) ＜東京公演＞

・日時：2026年7月19日（日）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

・チケット代：6,000円

・座席：指定席

・ゲスト：八村倫太郎（WATWING）

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 （月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞）

◾️＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞ 2026年9月12日（土）東京・月見ル君想フ

2026年9月13日（日）東京・月見ル君想フ

2026年9月19日（土）愛知・パラダイスカフェ21

2026年9月26日（土）北海道・musica hall café

2026年10月4日（日）宮城・仙台カフェモーツァルトアトリエ

2026年10月15日（木）愛媛・松⼭Monk

2026年10月17日（土）岡山・岡⼭城下公会堂 in KOTYAE

2026年10月18日（日）兵庫・KOBE QUILT

2026年10月31日（土）大阪・cafe Room +

2026年11月1日（日）広島・広島SIX ONE Live MOON

2026年11月3日（火・祝）福岡・ROOMS ▼詳細

https://www.universal-music.co.jp/ohashi-chippoke/news/2026-03-13-2/

◾️ラジオ情報

番組名：E★K radio Tiny Little Small

放送局：FMヨコハマ

放送日時：毎週月曜23:30〜24:00

番組ページ：https://www.fmyokohama.co.jp/program/ekr_tinylittlesmall