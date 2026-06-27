坂東龍汰×岡山天音主演のアニメ映画『我々は宇宙人』9.25公開決定 繊細な世界観捉えた場面写真解禁
坂東龍汰と岡山天音が主演を務めるアニメ映画『我々は宇宙人』が、9月25日より全国公開されることが決定。あわせて、場面写真11点が解禁された。
【写真】カンヌ国際映画祭で大きな反響！ アニメ映画『我々は宇宙人』フォトギャラリー
本作は、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する4人の制作チームNOTHING NEW初の長編アニメーション。第79回カンヌ国際映画祭監督週間でのワールドプレミア上映、さらにアヌシー国際アニメーション映画祭2026長編コンペティション部門への選出を果たすなど、公開前から大きな注目を集めている。
企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBI「優しい彗星」のミュージックビデオなどを手がける29歳の新鋭アニメーション作家・門脇康平。キャラクターと年齢の近い子役たちを起用し、実際のシーンに近い状況で実写のプレビズ撮影を行うなど、従来のアニメーションの枠にとらわれないアプローチで映像体験を生み出している。
声の出演には坂東龍汰、岡山天音を迎え、音楽はYaffleが担当。新たな才能が結集した本作は、第79回カンヌ国際映画祭監督週間で公式上映され、満席となった820人の観客から7分間のスタンディングオベーションを受けるなど、大きな反響を呼んだ。
今回、本作の場面写真11点が一挙解禁された。翼と暁太郎の姿をはじめ、少年時代から大人へと移り変わる2人の時間の流れを感じさせるカットや、どこか懐かしさを呼び起こす風景、印象的なモチーフの数々など、本作ならではの世界観が切り取られている。門脇監督が生み出す、繊細かつ圧倒的な映像表現の魅力を存分に堪能できる内容となっている。
アニメ映画『我々は宇宙人』は、9月25日より全国公開。
【写真】カンヌ国際映画祭で大きな反響！ アニメ映画『我々は宇宙人』フォトギャラリー
本作は、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する4人の制作チームNOTHING NEW初の長編アニメーション。第79回カンヌ国際映画祭監督週間でのワールドプレミア上映、さらにアヌシー国際アニメーション映画祭2026長編コンペティション部門への選出を果たすなど、公開前から大きな注目を集めている。
声の出演には坂東龍汰、岡山天音を迎え、音楽はYaffleが担当。新たな才能が結集した本作は、第79回カンヌ国際映画祭監督週間で公式上映され、満席となった820人の観客から7分間のスタンディングオベーションを受けるなど、大きな反響を呼んだ。
今回、本作の場面写真11点が一挙解禁された。翼と暁太郎の姿をはじめ、少年時代から大人へと移り変わる2人の時間の流れを感じさせるカットや、どこか懐かしさを呼び起こす風景、印象的なモチーフの数々など、本作ならではの世界観が切り取られている。門脇監督が生み出す、繊細かつ圧倒的な映像表現の魅力を存分に堪能できる内容となっている。
アニメ映画『我々は宇宙人』は、9月25日より全国公開。