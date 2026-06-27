【投資の基本】株価上昇の強力なシグナル「自社株買い」の仕組みとは？
◆5年で1億円稼いだ個人投資家が教える「自社株買い」の仕組み
大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！
【投資の基本】株価上昇の強力なシグナル「自社株買い」の仕組み
株式投資をしていると、経済ニュースなどで「〇〇社が自社株買いを発表」という言葉を耳にすることがあるでしょう。この発表が出ると、多くの場合、その企業の株価は好感されて上昇します。
しかし、「なぜ自社の株を買うだけで株価が上がるのか」を正確に理解している個人投資家は意外と少ないかもしれません。今回は、この強力な株主還元策の仕組みを分かりやすく解説します。
自社株買いと「EPS（1株当たり利益）」の関係
まずは、自社株買いの基本的な定義と、株式投資において最も重要視される指標の一つである「EPS」について確認しておきましょう。
――『5年で1億貯める株式投資』より
EPSとは、会社が稼いだ全体の利益を「1株当たり」に換算したものです。ホールピザに例えるなら、会社全体の利益が「ピザ1枚」、発行済み株式数が「カットされたピースの数」です。投資家は、自分が持っている1ピース（1株）にどれだけの価値（利益）が詰まっているかを常に注視しています。
利益が変わらなくても「1株の価値」が上がるマジック
では、企業が自社の株を市場から買い戻すと、このEPSにどのような変化が起きるのでしょうか。
――『5年で1億貯める株式投資』より
企業が買い戻した株式は、多くの場合「消却」されて市場から消えます。つまり、ピザの全体のサイズ（純利益）はそのままなのに、カットするピースの数（発行済み株式数）だけが減るのです。結果として、投資家が持っている「1ピースあたりの具材（利益）」が増え、1株の価値が数学的に高まるというわけです。
業績「上方修正」と同じインパクトを持つ
この1株当たりの価値の向上は、投資家にとって非常に大きな意味を持ちます。
――『5年で1億貯める株式投資』より
本業で必死に利益を増やすのと同じくらい、自社株買いは株主の利益に直結します。さらに、手元の現金を使って自社株を買うという行為は、経営陣からの「今の株価は安すぎる」「株主への還元を重視している」という力強いメッセージでもあります。
継続的に自社株買いを行っている企業は、下値が支えられやすく長期的な株価上昇が期待できるため、銘柄選びの強力な判断材料としてぜひ活用してみてください。
※本稿は『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。