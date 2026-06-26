Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のティザー映像を公開した。

本作は、2025年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を引っ提げ、2026年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞を映像化した作品。ツアーの幕開けとなった横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。

メンバー・松倉海斗が全面プロデュースした3rdアルバム『’s travelers』の世界観をもとに制作された本ツアーは、イチゴのタイムマシーンでさまざまな時代やジャンルを巡る“音楽の旅”をテーマに構成。1950年代のブロードウェイ、’80年代のアミューズメントアーケード、未来の世界など、多彩な時代を舞台にテーマパークのような高揚感あふれるステージを展開したという。

今回公開された約45秒のトレーラー映像では、ライブ本編からメンバーのさまざまな表情やダイナミックなパフォーマンス、本ツアーを象徴する印象的なシーンを凝縮している。ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる内容になっているとのことだ。

https://youtu.be/KBosS5JDeYc

また、本作の完全生産限定盤には「’s travelers -ビジュアルコメンタリー -」、初回盤には「’s travelers - ツアードキュメンタリー -」、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした「トラベリー&TJ-07トレカケース」が付属している。