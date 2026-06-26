Travis Japan、映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』ティザー映像公開
Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のティザー映像を公開した。
本作は、2025年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を引っ提げ、2026年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞を映像化した作品。ツアーの幕開けとなった横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。
メンバー・松倉海斗が全面プロデュースした3rdアルバム『’s travelers』の世界観をもとに制作された本ツアーは、イチゴのタイムマシーンでさまざまな時代やジャンルを巡る“音楽の旅”をテーマに構成。1950年代のブロードウェイ、’80年代のアミューズメントアーケード、未来の世界など、多彩な時代を舞台にテーマパークのような高揚感あふれるステージを展開したという。
今回公開された約45秒のトレーラー映像では、ライブ本編からメンバーのさまざまな表情やダイナミックなパフォーマンス、本ツアーを象徴する印象的なシーンを凝縮している。ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる内容になっているとのことだ。
また、本作の完全生産限定盤には「’s travelers -ビジュアルコメンタリー -」、初回盤には「’s travelers - ツアードキュメンタリー -」、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした「トラベリー&TJ-07トレカケース」が付属している。
◾️映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』
2026年8月26日（水）リリース
購入：https://bio.to/stravelers
◇完全生産限定盤（2Blu-ray＋グッズ / 2DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9014 /￥7,970（税込）
2DVD＋グッズ：UPBC-9014 / ￥7,450（税込）
▼Disc1（Blu-ray / DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2（Blu-ray / DVD共通）：
’s travelers -ビジュアルコメンタリー-
ほか
▼グッズ
トラベリー&TJ-07トレカケース
◇初回盤（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
2Blu-ray：UPXC-9015 / ￥7,270（税込）
2DVD：UPBC-9015 / ￥6,750（税込）
▼Disc1（Blu-ray / DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2（Blu-ray / DVD共通）：
’s travelers -ツアードキュメンタリー-
ほか
◇通常盤 初回プレス（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース
2Blu-ray：UPXC-9016 / ￥5,980（税込）
2DVD：UPBC-9016 / ￥5,460（税込）
▼Disc1（Blu-ray / DVD共通）：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2(（Blu-ray / DVD共通）：
最終日公演ダイジェスト @LaLa arena TOKYO-BAY 2026.05.24
ほか
※通常盤 初回プレス（2Blu-ray/UPXC-9016）は在庫終了し次第、通常盤（UPXC-1009）に切り替わります。
※通常盤 初回プレス（2DVD/ UPBC-9016）は在庫終了し次第、通常盤（UPBC-1009）に切り替わります。
◇CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：トレーディングカード7種セット
Amazon.co.jp：アクリルコースター
HMV：リングノート
TOWER RECORDS：チケットホルダー
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：ナップサック
楽天ブックス：A4クリアファイル
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。