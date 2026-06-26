2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-6ホールにてライブイベント＜超PMAM＞を開催する。同イベントの追加出演アーティスト第二弾が発表となった。

発表となったのはBRAHMAN。すでにアナウンスされているAge Factory、COUNTRY YARD、dustbox、ENTH、FOR A REASON、HEY-SMITH、KNOSIS、PaleduskにSHADOWSとBRAHMANを加え、現在まで10組の出演が決定したかたちだ。

イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。ライブハウスシーンを中心に存在感を放ち続けるアーティストたちが集結する同イベントの出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。チケットのオフィシャル4次先行受付は7月12日23:59まで。

■SHADOWS主催イベント＜超PMAM＞

9月23日(水/祝) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール

open10:00 / start11:30

▼出演者

SHADOWS / Age Factory / BRAHMAN / COUNTRY YARD / dustbox / ENTH / FOR A REASON / HEY-SMITH / KNOSIS / Paledusk / …and more

▼チケット

◯VIPスタンディング：￥15,000(税込)

・GOODS付

・VIP専用スタンディングエリア

・VIP優先入場口

・VIP専用トイレ

・VIPパス付き

・1ドリンク付き(アルコール含む)

◯スタンディング：￥9,500(税込)

【オフィシャル4次先行】

受付期間：6月29日(金)18:00〜7月12日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/shadows-pmam/