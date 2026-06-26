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M01.The Gift¡Î¥¶¡¦¥®¥Õ¥È¡Ï
M02.Creation¡Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ï
M03.Storm¡Î¥¹¥È¡¼¥à¡Ï
M04.Memory¡Î¥á¥â¥ê¡¼¡Ï
M05.Moonlight¡Î¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ï
M06.Forest¡Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ï
M07.Darkness into Light¡Î¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥È¡Ï
M08.Secret Passion¡Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ï
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Bonus Track 1
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M10.Espresso ¡¾Dragon Version¡¾¡Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¡¾¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¾¡Ï
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Bonus Track 2
M11.Dancing on Water¡Î¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ï¡Êfrom Album¡Ødancing on water¡Ù¡Ë
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M12.Wings of Love¡Î¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ï¡Êfrom Album¡ØWINGS¡Ù¡Ë
¢¨Âè62²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡Ê2020Ç¯¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸ÉôÌç ¡ãºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ä¼õ¾Þ
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Vivace¡¡mail/info¡÷vivace.tokyo
¢¡Peter Kater¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥±¡¼¥¿¡¼¡Ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È