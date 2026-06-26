松任谷由実が、2027年に迎える55周年を着園して作詞家・秋元康がトップバッターを務めるプレイリスト企画「ユーミンと私のプレイリスト」がスタートしたことを発表した。

各界の著名人がそれぞれのテーマで松任谷由実の楽曲を選ぶ新企画で、ただの人気曲セレクトにとどまらない新しい切り口が楽しめるという。

第1弾として公開中の秋元康セレクト「ユーミンは天才だ。作詞家の僕が痺れた歌詞」に加え、今回新たに写真家・佐藤健寿、小説家・柚木麻子、お笑い芸人・ZAZYによるプレイリストも公開。あわせて特設サイトもオープンし、今後もさまざまな著名人の参加が予定されている。

◆特設サイト

さらに、6月18日放送の『TOKYO SPEAKEASY』で実現した松任谷由実×秋元康の対談動画も公開された。番組内で話題となったプレイリスト「ユーミンは天才だ。作詞家の僕が痺れた歌詞」とあわせて楽しめる内容になっているとのことだ。

https://www.youtube.com/watch?v=VNUd-7o9lxE

https://www.youtube.com/watch?v=8Y40E7NaoQI

https://www.youtube.com/watch?v=yi0df103URU

◾️レギュラー番組

◇ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポン GOLD」

https://www.allnightnippon.com/yuming/ ◇TOKYO FM/JFN 「Yuming Chord」

https://www.tfm.co.jp/yuming/index.html ◇Podacast「嘘ラジオ」

https://podcast.1242.com/usoradio